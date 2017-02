La sonrisa no es sólo expresión de alegría sino también de salud: RMGS

9 febrero, 2017

La sonrisa no sólo es expresión de alegría sino también de salud, expresó la presidenta del DIF municipal, Ruth Miriam González Silva, en el arranque del programa “Dibujando una Sonrisa”, que es impulsado por la dirección de Cultura Municipal.

Agradeció que para el inicio de este noble proyecto se tomara en cuenta a los pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), quienes han demostrado lo que es el poder de una sonrisa, “siempre la dibujan en sus rostros y esa buena actitud los hace superar su situación y salir adelante en sus terapias”.

“Pareciera trillado el decir que una sonrisa es gratuita, pero a veces no lo tomamos de esa manera, lo vemos como si nos costara sonreír y no nos cuesta nada, simplemente al que vemos enfrente sonreírle, al que trabaja con nosotros”, reflexionó.

Por ello, reconoció en este programa una acción noble de quienes participan en el mismo para llevar la risa a grupos vulnerables de la sociedad.

El programa “Dibujando una sonrisa” consiste en la realización de un festival una vez a la semana en el que participa el elenco artístico de la Casa de Cultura, principalmente por payasos, que son los profesionales de la risa y son los encargados de brindar un show especial a niños y adultos enfermos de hospitales o a personas de casas hogar, casas de retiro para personas de la tercera edad, con capacidades diferentes e instituciones de salud.

Luego de la presentación, la presidenta del DIF hizo entrega de algunos obsequios a los pacientes de la UBR, con quienes convivió al igual que con sus familias.

Finalmente, expresó su apoyo a este tipo de iniciativas, por lo que se sumó a este proyecto para acercarlo en beneficio de más grupos vulnerables.