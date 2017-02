Fortalecen mecanismos de prevención de delitos cibernéticos

By Redaccion El Heraldo SLP on 9 febrero, 2017

Para fortalecer los mecanismos de prevención de delitos cibernéticos, el Congreso del Estado, en conjunto con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Unidad de Delitos Cibernéticos imple-mentarán una campaña de información con padres de familia sobre las medidas de protección de los menores que hacen uso de internet y redes sociales.

La diputada Martha Orta Rodríguez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género participó en una actividad informativa con alumnos de la Universidad Politécnica, SEGE, la Fundación Sofía y la Unidad de Delitos Cibernéticos de la SSPE, como parte de las actividades del Día Internacional del Internet Seguro.

En este evento, la legisladora informó sobre las modificaciones que se aprobaron en el Congreso del Estado respecto al Código Penal del Estado en su artículo 178 Bis, por el que se indica que comete el delito de abuso sexual equiparado, quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología, contacte, obligue, induzca o facilite a una persona menor de 18 años, o de una persona que por su condición no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que no tiene capacidad para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual. Las sanciones para quienes cometan este delito son las contempladas actualmente en el artículo 178 de este ordenamiento.

“Vamos a encaminar esto al área preventiva y sensibilizar a los padres y madres de familia de los riesgos que se corren al navegar por internet nuestros hijos e hijas, que debemos estar alertas, es un tema con el que esta generación nació y que no lo podemos prohibir pero que si queremos podemos incidir en que nuestros hijos e hijas sepan que no deben compartir información importante, como; en donde están donde viven, en que escuela están, esa parte de los cuidados primarios y también que estén alertas a los temas como depredadores cibernéticos”.

Señaló que es importante que los padres de familia conozcan que las instituciones están trabajando en este tema, y fortalecer las medidas de prevención para estar al pendiente de cualquier situación de alerta para denunciarlo ante las autoridades.

“Vamos a estar trabajando de manera periódica, y parte de los trabajos que haremos, junto con la Secretaría de Educación es trabajar de manera informativa con los padres y madres de familia en estas reuniones que se hacen con las asociaciones de padres de familia y esto nos habla del interés que tienen las instituciones para poner sobre la agenda pública lo que puede suceder en internet, no se trata de limitar expresiones en internet, pero sí de advertir los riesgos que se toman y que los papás estén enterados para hablar de estos temas con sus hijos e hijas”.