¿Cómo unirnos?

Ahora que el presidente Enrique Peña Nieto nos llama a los mexicanos a la unidad nacional sobre todo por los amagos de Donald Trump, quien se estrena con mano de hierro hacia nosotros desde la presidencia de Estados Unidos, aun cuando la Administración federal no reconozca públicamente que el villano que menciona es Trump, la primera pregunta sería: ¿Cómo nos unimos los mexicanos?

Cuando en la ceremonia del Centenario de la Constitución Mexicana, el pasado domingo 5 de febrero el mandatario federal tomó el micrófono y nos convocó a la unidad para enfrentarnos sobre todo a los deseos y órdenes ejecutivas de Trump, sin decirlo explícitamente, en realidad no aportó nada ante la tunda que nos está asestando el presidente de Estados Unidos.

Lo que hoy vivimos frente a Trump, mandatario de nuestra inevitable vecina nación del norte por cuestiones geográficas, naturales, históricas y más, es precisamente consecuencia de nuestras grandes divisiones como sociedad, las mismas constituciones de Apatzingán, 1857 y 1917, son un reflejo de intentar regular la desigualdad nacional abismal, la lucha por el control político y de justicia.

La misma Carta Magna promulgada en 1917 ha sido pisoteada y manoseada en favor de los siempre presentes grupos de poder, que la mayoría de las veces en casi un siglo a nivel federal ha detentado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en doce años Acción Nacional.

La pugna por el poder que ha sido capitalizada de forma legal por el sistema de partidos políticos, nos tiene no solamente profundamente divididos, sino que hasta exacerba el odio entre nosotros por creer o no en una figura de partido o independiente y ahora resulta, que así, como así; Peña nos llama a la unidad nacional con la Constitución en la mano cuando son ellos quienes más han violentado la Ley y los derechos de los mexicanos, al amparo del mismo Poder Judicial.

Peña Nieto tiene claro ya que no tiene legitimidad ni para convocar a la unidad nacional, menos para representarla y o dirigirla.

Pero dejando a un lado a Peña, en dónde ya está: ¿Cómo olvidarnos de nuestras profundas divisiones sobre todo sociales y económicas y unirnos en un frente común?

Ojalá haya tiempo al menos para el arribo de un verdadero líder y no sea tardía la unidad frente a Trump.

Para advertir… La gravedad simbólica cuando nos llame a cerrar filas frente al Ejército mexicano el próximo 19 de febrero.