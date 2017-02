.- Vuelve la inseguridad a SLP *.- Jornadas forzadas para el SEA *.- Llegan los primeros 135 deportados

La violencia volvió a entronarse en nuestra ciudad sin distingo de zonas, los potosinos vivimos ejecuciones, decapitados, riñas pandilleriles y balaceras que van de la zona rural del vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez, al Centro Histórico y colonias como la Garita de Jalisco, Santa Fe y la clásica Julián Carrillo, comúnmente llamada “Salsipuedes”

Un verdadero baño de sangre es el que se ha abatido sobre nuestra atribulada capital desde el pasado fin de semana sin más posibilidad que una nueva disputa entre diversas células delincuenciales por ésta plaza donde, al parecer nadie les hace frente ni les pone un “hasta aquí”.

Que ante ello la respuesta gubernamental sea el anuncio de una nueva fuerza policial, por si sólo da constancia del nivel de infiltración de los actuales cuerpos policiacos, su desahucio, pues. Lo más grave es que tal pronunciamiento nos dice que las autoridades también están conscientes de ello… y no hacen los cambios que debieran hacer. ¿Son cómplices, o están cooptados?

El caso es que la corrupción domina en todos los niveles. ¿Cuánto valen las libres operaciones delictivas en una plaza como la capital de un Estado? ¿Cuánto cuesta mantener ejércitos de policías obesos, torpes, a los que los asaltantes se les van con simple y sencillamente bajar de sus vehículos y meterse al monte?

Si. Cada vez que se desata una ola de violencia en nuestra capital nos dicen cosas bonitas, pero nunca se cumplen porque vamos de ciclo en ciclo y a volver a empezar, No hay plan ni estrategia, ni idea de cómo evitar los hechos de sangre. No hay gobierno ni Ley.

ANTICORRUPCIÓN

Tal parece que la única alternativa está en cuidarnos nosotros mismos. Hacer comunidades de vecinos para lanzar alertas cuando uno encuentre algo raro en o frente a la casa de algún vecino…y luego, hasta los linchamientos se pueden dar.

Expertos en seguridad, afirman que la señal de mayor dominio delincuencial en una plaza se presenta cuando comienzan los asaltos a instituciones bancarias y ayer vimos el del Scotiabank de la carretera 57. ¿Será que llegaremos a tomar la justicia por propia mano, ante la ausencia de la autoridad?

En los pasillos del edificio legislativo de Vallejo no se habla más que de la prisa del PRI para sacar adelante la Ley Estatal Anticorrupción dado que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo fija el 15 de marzo para el cambio de liderazgo de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, cuya reestructuración o nueva presidencia, corresponderá a la primera minoría, la bancada del PAN.

De ésta manera, el desahogo de los trabajos para dar forma y sustento jurídico al Sistema Estatal Anticorrupción propuesto por el mandatario Juan Manuel Carreras López, desde finales del año pasado, tomó tintes políticos pue4s algunos dicen que los panistas le podrían sacar demasiado jugo a esa iniciativa.

La LEAC urge porque con +ella se quiere dejar claro que en el actual gobierno no serán solapados actos irregulares por parte de sus servidores públicos, y también urge porque de llevarse más allá del 30 de marzo, serán otros quienes además de $cuajar$e$ se cuelguen la medallit5a o bien, la entrampen para mejores tiempos, dejando muy mal parado al gobernador Carreras y a la fracción legislativa de su partido, el PRI..

DAMNIFICADOS DEL TRUMPISMO

Por otro lado, todas las fracciones legislativas aspiran a obtener una parte del pastel que significan los puestos que se crearán desde la propia Fiscalía Anticorrupción o en la de Combate a los Delitos Electorales. Ambas, con remuneraciones muy, muy atractivas, sin olvidar el Comité de Participación Ciudadana del SAE, donde también podrán colocar a sus recomendados. ¡Simple!

Mientras, el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong dialogó con John Kelly, sobre la agenda bilateral acordando reunirse en breve en la CDMX y por su parte el Presidente Enrique Peña acudió al Instituto Nacional de Migración para dar la “bienvenida” a los primeros 135 connacionales que fueron repatriaos, deportados, de los Estados Unidos éste martes, algunos con hasta 36 años de residencia en EU.

Peña les dijo que no deben sentirse abandonados pues México ha cambiado para crear nuevas oportunidades de trabajo y además, “esta es su casa”, señalo minutos antes que también de manera telefónica l os secretarios de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda dialogaron con el recién nombrado titular de la Defensa de Estados Unidos, James N. Mattis, a quien Trump llama “perro rabioso”, sobre agenda bilateral que compartirán con sus pares de Canadá.

O sea que como puede ver, esto apenas comienza y no terminara hasta que se acabe la era de Trump, esto es, al menos 4 años y cuando mucho ocho, mientras que México es eterno, así que preparémonos para aguantar.

BOLSA PARA DEPORTADOS

Por cierto que con la llegada de los connacionales repatriados se activaron varios programas; el de dotación de documentos de identificación personal como actas de nacimiento, CURP, Seguro Popular, y hasta una bolsa de trabajo específica para migrantes que también empezó a< operar.

Y no sin antes consignar que con fiereza, la diputada local Esther Angélica Martínez trata de agandallarse la Secretaría General del CDE del PRI, ahora que Sara Rocha se fue para buscar el CDM de ésta capital; en esa misma disputa se apuntan también: Betty Benavente, Martha Rangel, Margarita Hernández Fiscal y Maribel Leomoine, por citar algunas, y que ayer un juez hizo justicia a la potosina violada en un ETN pues dio 21 años de prisión a su atacante .