Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 8 febrero, 2017

BALACEADOS Y DESCABEZADOS. Se han vuelto cosa cotidiana en la ciudad que ya hasta parece que no existen ejecuciones ni decapitaciones cuando en realidad están trastocando la seguridad de la entidad potosina. El Presidente de COPARMEX, Dr. Jaime Chalita Zarur hizo un llamado a las autoridades policiacas para tomar más en serio estos problemas y que sus elementos abandonen un poco el área de confort en que han caído. La semana pasada este tipo de eventos volvieron al alza pero lo único que provocaron es que el Secretario de Seguridad recurriera a su amplia filosofía para sacarse de la manga otra de sus reflexiones muy personales. Dice el General Arturo Gutiérrez García que es muy difícil predecir que vayan a matar a alguien en el centro de la ciudad. Tiene razón el General, si es difícil predecir que vayan a matar a alguien en el monte, imagínense en el mero centro de la capital, sin embargo la policía no está para predecir sino para prevenir. El consuelo que tiene la población es que el General ya dijo que los señores que andan matando gente no tienen nada en contra de la ciudadanía, solo son ajustes de cuentas.

POLICÍA METROPOLITANA. El Gobernador Juan Manuel Carreras López anunció la creación de la Policía Estatal metropolitana con elementos de élite que entraría en funciones en el segundo semestre del año para auxiliar a las corporaciones municipales de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez. El anuncio parece inocente pero la jiribilla es que la motivación del cuerpo de élite es porque la zona metropolitana registra, ella sola, el 80 por ciento de la delincuencia de toda la entidad federativa potosina. O sea, que los municipales ni juntos de los dos municipios, han podido garantizar la seguridad de la zona conurbada. De ahí que les van a dar una manita desde el estado, aunque en realidad ya la zona metropolitana la consideran de cinco municipios, que son la capital, Soledad, Villa de Zaragoza, Villa de Reyes y hasta Ahualulco, y quieren juntar a Villa de Arriaga. Bueno, ni todos los policías de estas localidades juntas han podido garantizar la tranquilidad de la zona, por eso la creación del cuerpo de élite.

PLAZA EN DISPUTA. O cada chango a su mecate pareció decir el Secretario del Ayuntamiento de Soledad, Ernesto Barajas Abrego sobre la pretendida creación del cuerpo de élite de la Policía Estatal Metropolitana. Es que dice el segundo de a bordo de Gilberto Hernández Villafuerte, que la Constitución es muy clara, que por más membretes o rebuscadas le den a grupos que emanen de la Policía Estatal, siempre tendrán funciones muy específicas y fuera del ámbito municipal, o sea, que para la zona metropolitana las únicas mandonas son y serán -mientras perdure el 115 Constitucional- las fuerzas policiacas municipales. Caramba, y eso que apenas está en conformación el dichoso cuerpo de élite del estado, qué será cuando éste entre en funciones.

DE DONDE SEAN PERO FALTAN POLICIAS. Lo único verdadero es que la ciudadanía quiere cuerpos policiacos comprometidos con su labor, que le den seguridad a sus bienes y a su integridad física cuando transita a pie o en automóvil en las calles de SLP. De por sí el anuncio que se hizo la semana pasada de que faltan de 3 a 4 mil policías en la entidad es grave, más espeluznante sería que policías estatales y municipales se peleen entre ellos por el “derecho de cuidar” a los habitantes de la zona metropolitana. Luego siempre resulta que por andar peleándose entre sí, lo que menos cuidan es a la gente.

AHÍ LA LLEVAMOS. El crecimiento que ha tenido SLP con su industrialización en ciernes ha pasado de lo hipotético a un plano tangible y su mejor medición la ha dado la terminal aérea Ponciano Arriaga. Según las últimas cifras que tiene registradas el aeropuerto internacional, el número de pasajeros que han arribado a la ciudad se ha duplicado de 2015 a la fecha. De 248 mil 645 pasajeros que había en ese entonces, ahora se tiene el registro de 504 mil 313 pasajeros que llegan a SLP. Increíble la duplicación de pasajeros que se ha dado en el aeropuerto de la ciudad. Sin duda que alienta los planes de crecimiento económico para los potosinos. Sin embargo, a los que les gustan las comparaciones y piensan que a lo mejor ya casi le llegamos a la industriosa ciudad de Monterrey la diferencia entre ambas entidades; SLP-Monterrey es abismal todavía. La sultana del norte registra por aire nada más 9 millones 178 mil 533 pasajeros. Pero “ay” va caminando la cosa.