Reabren TAD Madero tras 48 horas de protesta contra el ‘gasolinazo’

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 febrero, 2017

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.-Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que, el bloqueo que sufrió durante casi 48 horas en instalaciones de Ciudad Madero fue retirado y operan de manera normal; descarta problema de desabasto de combustible en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Víctor Campero Jarque, vocero de Pemex la zona sur de Tamaulipas y que cubre parte de las entidades vecinas, señaló que de manera pacífica y con intervención de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, los manifestantes se retiraron.

Se dio a conocer que existen probabilidades que los integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, responsables del cierre temporal de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de la Refinería “Francisco I. Madero” sostengan una reunión con autoridades estatales, este día en Ciudad Victoria.

En cuanto se quitaron (manifestantes) empezó a fluir la operación normal dentro de la TAD, afortunadamente no hubo problemas de abasto y eso lo comprobamos con José Ángel García de Onexpo, no tuvimos problemas de desabasto aunque duro un día y medio cerrado no pasó a mayores”, explicó.

Recordó a los manifestantes que ni el estado de Tamaulipas ni Pemex tiene facultades para realizar algún cambio en los precios de los combustibles, por lo que consideró innecesario realizar el cierre de instalaciones estratégicas y de donde se distribuyen los hidrocarburos.

La Terminal de Almacenamiento y Despacho de Combustibles varios, en Ciudad Madero dentro de su zona de influencia distribuye de 60 a 70 mil barriles de productos como son gasolina magna, Premium, diésel, hidrosina, entre otros, equivale te a 11 millones de litros diariamente.

LA COBERTURA QUE TIENE LA TAD DE PEMEX ALCANZA MUNICIPIOS COMO:

TAMAULIPAS

Tampico

Madero

Altamira

Mante

Xiconténcatl

Llera

VERACRUZ

Pueblo viejo

Pánuco

SAN LUIS POTOSÍ