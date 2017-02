Diputado argentino emula a Trump; pide muro en frontera con Bolivia

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 febrero, 2017

BUENOS AIRES.-En medio de la polémica generada por el muro que Donald Trump quiere construir en la frontera con México, un diputado argentino planteó que su país haga lo mismo en la zona limítrofe con Bolivia.

Alfredo Olmedo, del partido Salta Somos Todos, justificó su propuesta alegando que las fronteras de su país están ‘totalmente desprotegidas’ y necesitan un mayor control.

Yo conozco la frontera y muy bien, hay que hacer un muro”, aseguró Olmedo hace unos días durante un debate teleivisvo.

Sus declaraciones pronto hicieron eco en redes sociales y medios locales, despertando la indignación de varios sectores de la sociedad.

Ante la oleada de críticas, el legislador intentó matizar sus comentarios:

En ningún momento dije un muro de ladrillo, sino un muro tecnológico en el buen sentido, que haya un control”, declaró Olmedo ayer, en entrevista televisiva.

En estos momentos no tenemos radares, no tenemos acciones, no tenemos Fuerza Aérea, lamentablemente nuestros pilotos están jugando con avión de juguete, no tenemos barco, no tenemos lancha en los ríos, entonces nosotros debemos de resguardar nuestras fronteras”, mencionó.

También dijo que el pueblo boliviano es muy trabajador y lo respeta mucho, pero que el delincuente se quede del otro lado.

Si hay un delincuente que entró de Colombia, Paraguay, del lado que sea, se tendrá que volver a su casa, por qué encima lo tenemos que mantener en la cárcel”, agregó.

Además, Olmedo aseguró que como diputado tiene varios proyectos, entre los que se encuentra el de importar hoja de coca de Bolivia.

Yo pido que la hoja de coca ustedes la puedan exportar a la Argentina legalmente porque nosotros consumimos la hoja de coca, yo consumo la hoja de coca”, sugirió.