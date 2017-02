Proponen que inicitiva Galileo quede constituída en Agrupación Política Nacional

Se espera que en un plazo de sesenta el Instituto Nacional Electoral responda a la solicitud de los integrantes de Iniciativa Galileos, para que esta quede formalmente constituida como una Agrupación Política Nacional (APN), lo que le permitiría que en los próximos comicios electorales del 2018, esta pudiese participar mediante convenios con otros institutos políticos, señaló el legislador federal Xavier Nava Palacios.

Detalló que este miércoles se cumplió un año de la creación de Iniciativa Galileos, la cual si bien emerge de ex integrantes del PRD, no es una corriente de este partido, toda vez que busca aglutinar a militantes y no militantes de otros institutos políticos, a fin de crear un espacio abierto y de encuentro a la pluralidad social, y política del país para discutir la agenda nacional e incidir en ella.

Acotó que actualmente Galileos está conformada por 28,782 miembros; y para conformar una Agrupación Política Nacional se requieren 5,000, por lo que ya se logró y superó esa cantidad, y de momento sólo resta esperar el resolutivo que emitirá el INE en dos meses.

«Hay muchos personajes importantes del PRD en Iniciativa Galileos y de otros partidos; destacan personalidades como Javier Corral, gobernador de Chihuahua; Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la cámara de diputados; Miguel Alonso Raya, ex diputado federal.

No acuden por

credenciales para votar

El INE en San Luis Potosí informó que de acuerdo al análisis estadístico realizado por el Registro Federal de Electores se desprende que en la entidad se efectuaron solicitudes de ciudadanos para contar con su credencial de elector y al paso de los meses 957 no han acudido por ésta.

La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Ana Lilia Pérez Mendoza manifestó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en su artículo 136 párrafo V, establece que los ciudadanos que tramiten su credencial para votar con fotografía y al cabo de dos años no acudan por ella, será entonces destruida.