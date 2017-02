Masacre en Argentina: mata a su mujer y a cinco familiares, entre ellos un bebé

By Redacción @ElHeraldoSLP on 6 febrero, 2017

Diego Loscalzo, asesino

Un asesinato por violencia machista derivó en una masacre en Argentina. En medio de una discusión de pareja, un hombre de 24 años tomó el arma reglamentaria de su mujer y la mató de siete tiros, según fuentes de la investigación. A continuación asesinó también a tres cuñados y a su suegra. Además, disparó contra otra cuñada, que estaba embarazada de nueve meses, y una de las balas acabó con la vida del bebé. La mujer permanece en terapia intensiva, mientras que una vecina y una niña de 12 años también fueron heridas.

El presunto agresor, identificado como Diego Loscalzo, alias El Chino, escapó, pero fue detenido a unos 800 kilómetros del lugar.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo en la localidad de Hurlingham, en la periferia oeste de Buenos Aires. Según medios locales, Loscalzo había sido denunciado por violencia de género el pasado julio por su mujer, Romina Maguna. Aún así, esa noche la pareja se disponía a cenar en la vivienda familiar junto al hijo de Maguna de una relación anterior, la hermana de la víctima y su marido. Por motivos que se desconocen, Loscalzo y Maguna comenzaron a discutir en la habitación y comenzó la tragedia. El único que salió ileso fue el menor, de nueve años.

Uno de los vecinos relató que se enteraron de lo sucedido cuando el hijo de Maguna llamó al timbre. “Me dijo: ‘El Chino mató a mamá, me puso el arma en el pecho y le dije papá, por favor no me mates’. Le decía papá a pesar de que no era su padre, porque tenían una buena relación”, contó ante las cámaras. Desde su casa, el agresor se dirigió hacia la residencia de sus suegros, donde mató a la madre de Romina, a su hermano e hirió a su cuñada el día antes de la fecha prevista de parto. En el hospital, los médicos le practicaron una cesárea de urgencia, pero no lograron salvar la vida al bebé, que falleció por un disparo en el abdomen.

Loscalzo huyó del lugar en una motocicleta, que abandonó poco después en el sur de la capital argentina. La Policía puso en marcha un operativo de búsqueda, que concluyó pasado el mediodía, cuando el presunto homicida fue detenido en un autobús a la altura de Río Segundo, una ciudad de la provincia central de Córdoba.

Cada 30 horas en promedio una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina. La sociedad ha realizado movilizaciones multitudinarias contra la violencia machista en los dos últimos años, alarmada por feminicidios muy violentos como el de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años que fue violada en grupo y empalada hasta la muerte, y el de Chiara Páez, de 14 años, asesinada por su novio, del que esperaba un bebé, y enterrada en el jardín de los abuelos del homicida.

El Gobierno de Mauricio Macri ha reforzado los servicios de asistencia a las víctimas, pero no se ha reducido el número de asesinatos. Erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres formará parte de las reivindicaciones del paro de mujeres que se celebrará el próximo 8 de marzo en el país suramericano.