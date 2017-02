Impulsan la creación de la Fiscalía Anticorrupción en SLP

By Redaccion El Heraldo SLP on 6 febrero, 2017

El diputado Héctor Mendizábal Pérez informó que en Acción Nacional (PAN), impulsarán que la figura de la fiscalía anticorrupción en San Luis Potosí tenga plena autonomía, que su proceso de elección no sea a través del Ejecutivo, sino que sea mediante un método que garantice “que sea una fiscalía verdaderamente independiente, autónoma, y que pueda ejercer su función anticorrupción sin ningún reparo con alguna autoridad”.

Recordó que a nivel federal el Presidente de la República retiró la iniciativa que pretendía que el fiscal general anticorrupción del país fuera designado por el Ejecutivo Federal, es decir por el Presidente de la República, y lo modifica para que tenga un esquema de selección que le garantice autonomía.

“Y es lo que nosotros estamos solicitando igualmente a nivel estatal, que el gobernador modifique esa iniciativa, o bueno lo podemos hacer nosotros los diputados, pero al parecer todavía no hay un consenso, entonces seguramente será un tema de debate en el pleno del Congreso del Estado, si no se llega a un acuerdo previo”, expresó el legislador.

Dijo que él ha insistido mucho de que las iniciativas se presenten ante el pleno del Congreso del Estado a debatir, no sólo en este tema del sistema anticorrupción en San Luis Potosí, sino en términos generales.

Puntualizó que referente al sistema anticorrupción en San Luis Potosí, son 10 entre leyes y reformas estructurales a todo el tema en materia de justicia, entre los cuales están las leyes anticorrup-ción.