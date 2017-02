Google, Facebook, Twitter y otros grandes, presentan argumentos contra el decreto de Trump

De Apple a Zynga, las grandes de Silicon Valley han presentado este domingo un documento en el juzgado número 9 de San Francisco para mostrar su malestar por el decreto con el que el presidente Donald Trump vetó la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Mientras la mayor parte del país estaba paralizado siguiendo la final de Super Bowl, el partido con más audiencia del año, en la Bahía de San Francisco se fraguaba una alianza para frenar unos planes que, según sus cálculos, dañan sus negocios. Según Silicon Valley Index, en 2016, el 37,4% de los empleados de estas empresas eran extranjeros.

La lista abarca a los grandes de la tecnología con Google, Facebook, Twitter y Snap al frente, pero cuenta con nombres inesperados, como el fabricante de vaqueros Levi’s, empresa centenaria y emblema de los primeros pioneros en la zona. Entre los firmantes se encuentran Netflix, Square, Salesforce, Airbnb, Uber, Pinterest, AppNexus, Twitter, Yelp, Reddit, Kickstarter, GitHub, Glassdoor, Box, Mozilla, Dropbox, Twilio, Zynga y Medium.

Las tecnológicas se suman de manera específica a la demanda contra Trump tramitada por el Estado de Washington, donde está Seattle, y que cuenta con el apoyo de Microsoft, Amazon y Expedia, las líderes de la economía digital en la zona. Las empresas argumentan que el decreto supone “un cambio súbito de las normas que regulan la entrada en Estados Unidos, lo que supone un daño significativo a las empresas estadounidenses. Perjudica la capacidad de las empresas de atraer buen talento, aumenta los costes asociados a las empresas; y hace más difícil que las compañías puedan competir en los mercados internacionales; y da a las empresas globales un nuevo y significativo incentivo para que creen operaciones -y contraten nuevos empleados- fuera de Estados Unidos”. Añaden además, que “la orden ejecutiva viola la ley y la Constitución”.

En su escrito judicial, las tecnológicas argumentan que unas 200 de las empresas del Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. Esas firmas “generan 4,2 billones de dólares anuales y emplean a millones de estadounidenses”. Estas son las mencionadas:

En el documento, se condena el decreto migratorio que no permite la entrada de personas de Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán, aunque su situación previa fuese regular. Incluso contando con permiso de residencia.

Las ausencias son tan notables como polémicas. No están ninguna de las empresas de Elon Musk, ni Tesla ni SpaceX. Cabe recordar que es el único directivo de nuevo cuño que sigue en el consejo económico del presidente. Tampoco han firmado WeWork, cuyas oficinas compartidas son muy populares en la zona, pero se han expandido por todo el mundo, así como cuatro veteranas que ya están sufriendo críticas y rechazo en redes sociales: HP, el embrión de Silicon Valley con su garaje de Palo Alto, IBM, Yahoo y Oracle.

Aaron Levie, cofundador y consejero delegado de Box, opina a través del correo electrónico: “Este decreto va contra nuestros valores como nación. Estamos orgullosos de sumarnos a empresas líderes que, como nosotros, consideran que no es constitucional, que es injusto y económicamente, dañino”.

En el documento se apela a la aportación que los inmigrantes han hecho a favor del país: “Los inmigrantes han hecho algunos de los grandes descubrimientos, han creado algunas de las empresas más innovadoras e icónicas. América tiene un largo historial reconociendo la importancia de protegernos a nosotros mismos contra los que nos quieren dañar, pero siempre con un compromiso con la inmigración”.

El jueves por la tarde, Travis Kalanick, el máximo ejecutivo de Uber, dejó de colaborar con el Gobierno como consejero. Las críticas a su empresa hicieron que más de 200.000 usuarios se dieran de baja de la aplicación. Tras su renuncia, envió una carta a sus empleados en el que daba su opinión: “El decreto hiere a muchas personas y comunidades en todo Estados Unidos”.

En la noche del lunes 6 de febrero se celebra en la Filarmónica de San Francisco la décima edición de los premios Crunchies, el equivalente a los Oscar de la tecnología donde se espera declaraciones en contra del presidente y llamadas a la unidad dentro del sector.

AdRoll

Aeris Communications

Airbnb

AltSchool

Ancestry.com

Appboy

Apple

AppNexus

Asana

Atlassian

Autodesk

Automattic

Box

Brightcove

Brit + Co

CareZone

Castlight Health

Checkr

Chobani

Citrix Systems

Cloudera

Cloudflare

Copia Institute

DocuSign

DoorDash

Dropbox

Dynatrace

eBay

Engine Advocacy

Etsy

Facebook

Fastly

Flipboard

Foursquare

Fuze

General Assembly

GitHub

Glassdoor

Google

GoPro

Harmonic

Hipmunk

Indigogo

Intel

JAND and Warby Parker

Kargo

Kickstarter

KIND

Knotel

Levi Strauss & Co.

LinkedIn

Lithium Technologies

Lyft

Mapbox

Maplebear and Instacart

Marin Software

Medallia

Medium

Meetup

Microsoft

Motivate International

Mozilla

Netflix

Netgear

NewsCred

Patreon

PayPal

Pinterest

Quora

Reddit

Rocket Fuel

SaaStr

Salesforce

Scopely

Shutterstock

Snap

Spokeo

Spotify

Square

Squarespace

Strava

Stripe

SurveyMonkey

TaskRabbit

Tech:NYC

Thumbtack

Turn

Twilio

Twitter

Uber

Via

Wikimedia Foundation

Workday

Y Combinator

Yelp

Zynga