Bennett, el ala de los Patriots que no le teme a Donald Trump

Martellus Bennett, jugador nacido en San Diego, California, es sólo uno de tantas figuras públicas que hablan sin miedo de política y protestan contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de conquistar el Super Bowl LI, el ala cerrada New England Patriots aprovechó los micrófonos para confirmar su postura y enviar un mensaje solidario con México, el país que visitará probablemente en noviembre, cuando los Pats se midan a los “Raiders” en el Estadio Azteca.

Desde las campañas presidenciales, donde era partidario de Hillary Clinton, el tigth end de 29 años se mostró crítico ante las políticas de Trump, en especial con la del muro en la frontera con México y con la prohibición de la entrada a Estados Unidos a los personas de siete países, de mayoría musulmana.

“América se construyó sobre la inclusión, no sobre la exclusión”, fue uno de los contundentes mensajes con los que se manifestó en Twitter el egresado de la Universidad de Texas A&M, quien creció en Houston.

El ex jugador de Dallas Cowboys (2008-2011), Nueva York Giants (2012) y Chicago Bears (2013-2015), aseguró que el escribió a su hija de tres años, Jett, una carta en donde le explicaba cómo debe actuar contra Trump, un presidente que quiere sacar de su país a la gente de raza negra.

“Todos tenemos nuestras opiniones. Eso es lo más grande de este país realmente: en verdad no me interesa lo que creas. Eso no me impedirá aceptarte por lo que eres”, publicó en su cuenta de Twitter.