Trump: Peña Nieto está interesado en ayuda contra cárteles

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 febrero, 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, parece “muy dispuesto” a

aceptar su ayuda en la lucha contra los cárteles del narcotráco

pues su gobierno “tiene problemas para controlar” ese reto.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump evitó responder directamente a la pregunta de si durante su conversación telefónica de

la semana pasada con Peña Nieto le amenazó con enviar tropas a México para combatir a los cárteles, como indicó una versión de prensa

que fue desmentida categóricamente por el gobierno mexicano

“Tenemos que hacer algo sobre los cárteles, sí que hablé con él (Peña Nieto) sobre eso. Es un muy buen hombre y tenemos una buena

relación”, dijo Trump en la entrevista, emitida hoy.

“Pareció muy dispuesto a recibir nuestra ayuda, porque tiene un problema y es un verdadero problema para nosotros; los cárteles están

operando en nuestro país y envenenando a la juventud de nuestro país”, agregó.

Trump tampoco contestó a la pregunta de si el Gobierno de México es corrupto y se limitó a indicar que hay una buena relación.

“Me encanta la gente (de México), me gusta mucho esta administración, él es un buen hombre y nos llevamos muy bien”, dijo.

“Pero tienen problemas controlando algunos aspectos de su país, no hay duda sobre ello, y yo diría que las drogas y los cárteles de la droga

son lo primero” en esos retos pendientes, añadió.

El mandatario no conrmó

si ya ha tomado una decisión sobre la posibilidad de imponer un arancel del 20% a las importaciones

procedentes de México para costear el muro que quiere construir en la frontera común, una de las opciones que la Casa Blanca ha citado

como posibles para nanciar

el proyecto.

“Ahora mismo estamos perdiendo empleos que se van a México”, armó

Trump cuando el periodista le preguntó por el arancel, y desvió la

conversación hacia las fábricas que están anunciando que se van a quedar en Estados Unidos.