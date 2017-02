Problemas económicos pueden generar cuadros de ansiedad

El director de la Facultad de Psicología de la UASLP, Omar Sán-chez- Armáss Cappello, opinó que, las cuestiones por las que atraviesa el país, sobre todo incremento en los precios, puede generar situaciones relacionadas con ansiedad más que depresión, “sobre todo las cuestiones económicas, porque ahora el mismo salario tiene que rendir y esa presión aumenta el estrés en la persona”.

En otro tema, hablo de las situaciones violentas que se dan en las escuelas y las consecuencias en niños y jóvenes al ver las imágenes, “de manera personal, considero que los medios de comunicación hicieron bien en no transmitir el video, sobre todo porque no provee información nueva, entonces el estar constantemente viendo el video es una acción que sólo se convierte en morbo”.

Manifestó que ahora con la facilidad de subir videos y que se vuelvan virales, el problema sería que pudiera aumentar la ansiedad de los niños hacia el proceso de acudir a la escuela, “de por sí hay que convencerlos de levantarse a la escuela, y que tengan buena actitud”.

De la pérdida de valores en la familia, el académico dijo: “el asunto está en que las nuevas generaciones no los tienen, son carentes; la generación que nunca apropio esos valores, no han perdido nada, la percepción de pérdida de valores está para las generaciones anteriores, pero para las nuevas no es así”.

Sugirió que el trabajo es inculcar nuevamente los valores, “obviamente se tiene que hacer en casa más que en la escuela, el problema está en que la situación económica vuelve a ser factor, ya que los padres tienen que trabajar todo el día, ¿A qué hora educan a sus hijos?; mucho del problema viene desde una estructura económica impuesta, no es que los padres no quieran educar a sus hijos por flojera es que realmente no tienen el tiempo como antes”.