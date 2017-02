.- Precios de la gasolina variarán diario *.- No nos volvamos a dividir *.- SLP sigue adelante

Tal como anticipamos en nuestra entrega del pasado miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspendió al gasolinazo que estaba previsto para ayer sábado 4 de febrero y lo postergó hasta el 17 del presente dado que a partir del día siguiente, sábado 18, la fluctuación de precios para los combustibles fósiles en nuestro país será diaria.

Sin embargo, mientras se mantengan sin cambios las variables más determinantes, como el precio del petróleo y la cotización del dólar, los otros factores tampoco variarán (costo del traslado a cada lugar, porcentaje de ganancia para expendedores, etc.) la variación no tiene que ser al alza n i tiene que darse.

Como ya vimos, los efectos de los tuits del presidente Estadounidense Donald Trump, han dejado de tener efecto a la baja en la cotización del peso ante el dólar. Incluso los analistas resaltaron este fin de semana que la moneda mexicana es la que ha mostrado mayor recuperación frente al dólar, de todas las demás del mundo, lo que habla de la confianza en México, por parte de los mercados del mundo.

Así que no seamos de los millones de pesimistas que esperamos peores cosas por venir, ni engordemos el caldo al presidente de las trompadas, en detrimento de nuestro país, sólo porque el empresario metido a presidente de los Estados Unidos filtró información descontextualizada a reporteros malintencionados.

Cuando era estudiante, un día regresé de clases y me topé con un desconocido saliendo de la cocina. Supe que debía ser un ladrón porque la chapa me había parecido dañada pero en vez de gritar o reclamarle le dije sonriente que si era el plomero que la dueña nos mandabapar a reparar el baño- Dijo que sí y que iba por una herramienta que le faltaba. En cuanto salió cerré por dentro con el pasador, revisé los cuartos y hallé toda<s nuestras p

ertenencias apiladas en la cocina. Obvio, no volvió. Y yo, por seguridad me cambié de departamento.

DIVISIÓN BENEFICIA A TRUMP

¿Alguien se enojaría por no enfrentarlo y dejarlo ir? ¿Me reclamarían? ¿Por qué entonces enojarnos y reclamar al Presidente Enrique Peña, si quien nos agravió fue Trump? En este caso, amables lectores, yo creo en EPN y deduzco que en verdad, el mañoso de la Casa Blanca bromeó con lo del envío de tropas contra los “bad-hombres” de la frontera común y luego, fiel a su naturaleza divulgó parte de la plática telefónica para, entonces sí, humillar a nuestro Presidente.

Todo mundo ha visto que Trump, en pocos días trabó pleitos con medio mundo y amenaza con hablarles duro a los gobernantes que, sin distinción de alianza, color, filiación política ni grado de poderío bélico, “han abusado de los Estados Unidos”.

Con esto por delante, cualquier negociador sabe que rl presidente gringo es un mañoso doble cara, un hombre en el que no se puede confiar, al que con la misma vara debemos medir. Nadie se beneficiaría más de que los mexicanos volvamos a dividirnos y a desaprobar a nuestro Presidente que el mismo Trump. ¡No le engordemos ese caldo! ¡México no lo merece!

Además, el Presidente Peña Nieto está respondiendo al gandalla con una cachetada con guante blanco al mantener que lo de enviarnos tropas contra los Bad-hombres, nunca se dio y que tampoco darán a conocer la versión mexicana de la plática telefónica, dado que “fue una charla privada entre 2 mandatarios de naciones vecinas”. Piense usted: ¿Quien mantiene y quien pierde la seriedad en éste caso, ante los ojos del mundo?

SLP, OTRAS MIRAS

Afortunadamente los alcances de Trump a SLP parecen haber llegado a su fin, si no es que empiezan de pronto a llegarnos remesas de deportados, como también ha prometido-

Sin embargo la posibilidad de seguir creando empleos mejor remunerados sigue vigente en nuestra entidad, gracias a las negociaciones del gobernador Juan Manuel Carreras y a la experiencia del senador potosino Teófilo Torres Corzo, un valioso alfil de la política exterior mexicana, también empresario, en la Cámara de Senadores.

Con ese fogueo de más de 4 años al frente de la comisión Asia Pacífico, Torres Corzo cree que una alternativa es el mercado de Centro y Sudamérica, junto con tratados específicos con las diversas opciones que representan los países de la región Asia – Pacífico.

En ese contexto organizó la visita, ésta semana, de al menos 7 embajadores de la Unión Europea que representaron, por su interés en SLP, la oportunidad de que sigamos adelante en la instalación del clúster automotriz ya iniciado y lograr así, ser una de las primeras entidades del país en transformar su modelo comercial y reducir la dependencia de nuestras exportaciones a los Estados Unidos.

Por lo pronto, tras reunir a los diplomáticos europeos con el gobernador Carreras, el ITESM, UASLP y cámaras empresariales, se refrendó el compromiso de que la BMW está firme aquí.

A 100 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

Mientras, el gobierno analiza nuevas medidas de austeridad, a fin de aportar a la defensa legal de los paisanos con posibilidades de regularizar su status migratorio en el país del norte, como planteó el Presidente Peña Nieto. Al costo.

Y no sin antes invitarlo a conocer más a fondo nuestra Constitución ( que hoy llega al primer siglo de promulgada) y desearle un excelente primer fin de semana largo del año; aquí nos leemos el próximo miércoles.