Pegará el Frente Frío 25 a territorio potosino, alertan

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 febrero, 2017

El frente frío número 26 afectará con bajas temperaturas y lluvias aisladas a San Luis Potosí, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, que detalló que el fenómeno afectará sobre todo la región huasteca en donde desde la madrugada de este sábado se registraron lloviznas.

Apuntó que estas condiciones no representan un serio riesgo para la población, no obstante recomendó no bajar la guardia ante la presencia de bajas temperaturas y seguir con las medidas preventivas tales como abrigarse bien si va a salir por la noche o por la mañana, extremar cuidados con los niños y niñas menores de 5 años, personas adultas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Agregó que ante la posibilidad de presencia de lluvias ligeras pidió a los automovilistas que vayan a viajar por carretera manejar a velocidad moderada, hacer caso a los señalamientos de tránsito y en caso de quedar varados salir de la cinta asfáltica para evitar accidentes. Finalmente recordó a la ciudadanía que para el reporte de cualquier situación de riesgo o emergencia en materia de accidentes o seguridad pública el nuevo número telefónico es el 911 el cual es gratuito y funciona las 24 horas del día.