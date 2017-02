Mexicanos desairan su Constitución; urge una revisión: Héctor Fix

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 febrero, 2017

A gran parte de los mexicanos les preocupan más los temas relacionados con la situación del país, su economía y cómo sacar adelante a su familia día a día que festejar el centenario de nuestra Constitución.

Están mucho más preocupados en cómo van resolviendo la vida que estar pensando en lo que pasó hace 100 años”, dijo a un Diario de circulación nacional.

El también coordinador dentro del Poder Judicial para la celebración del centenario planteó como imperativo que todos los ciudadanos conozcan su Carta Magna.

Creo que no es que las personas no conozcan necesariamente lo que contiene la Constitución, sino que no se sienten vinculadas. Hay una falta de apoderamiento sobre las normas jurídicas, lo que sin duda tiene que ver con condiciones de impunidad en México”, sostuvo Cossío Díaz.

Por su parte, el investigador de la UNAM Héctor Fix Fierro dijo que es imperativo hacer una revisión técnica del texto constitucional, que en 100 años ha sufrido casi 700 modificaciones.

Justamente si queremos celebrar a nuestra Constitución, y hay muchas razones, no deberíamos celebrarla con el texto como está”, indicó.

VEN APATÍA Y DESDÉN; EN FESTEJO DE LA CONSTITUCIÓN

Incluso sostuvo que a 100 años de la promulgación de la Constitución en Querétaro, hay quienes piensan que la Carta Magna “ya dio lo que tenía que dar” o bien que el texto solamente requiere de ajustes, temas que podrían abrir un necesario debate.

Realmente con este orden constitucional ¿podemos resolver los conflictos humanos que se nos están presentando hoy o no los podemos resolver? Además del sentido celebratorio, nos abre la posibilidad de una reflexión nacional”.

Pero hay quienes todavía consideran que la Constitución de 1917 fue un proyecto vanguardista a nivel mundial pues se trató de la primera social del siglo X y su objetivo era ser, no solamente un acuerdo simbólico, sino un instrumento normativo para transformar la realidad mexicana.

DESCONOCIMIENTO

Para especialistas y representantes del Poder Judicial Federal, es imperativo que todos los ciudadanos conozcan su Carta Magna así como sus leyes locales y consideran preocupante que, según las estadísticas, una gran parte de los mexicanos desconozca su Constitución.

Sobre esto, el ministro del máximo tribunal del país calificó como erróneo el que se hayan eliminado de los planes de estudio de la educación básica materias como Educación Cívica, Ciencias Sociales, así como el conocimiento del Derecho.

LOS ESTADOS

En nuestro país no únicamente rige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que cada una de las entidades federativas cuenta con la propia, las cuales deben estar plenamente apegadas a lo que estipula la Carta Magna.

Y es que después de su promulgación, los congresos de cada estado de la República se dieron a la tarea de crear su respectiva Ley Suprema, tomando como referente principal el texto constitucional de 1917.

Las primeras constituciones locales fueron las de Campeche, Jalisco y Aguascalientes, posteriormente las de Sonora, Querétaro y Veracruz. Las más recientes son la de Quintana Roo y Baja California Sur, ambas promulgadas en enero de 1975. Próximamente la Ciudad de México tendrá su propia constitución.

CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Hoy se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución Política de México.

En ella se plasmaron las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución.

La Constitución Mexicana ha sufrido un total de 699 modificaciones, razón por la cual ya es cuatro veces más extensa que la Carta Magna original firmada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro.

De acuerdo con registros históricos, el primer cambio se realizó en julio de 1921 y fue a la fracción XXVII, del artículo 73, que facultaba al Congreso para establecer en todo el territorio nacional escuelas rurales, elementales, secundarias, profesionales y superiores.

MODIFICAN CARTA 686 VECES; 3º, 27º Y 123º, ARTÍCULOS CON MÁS TRANSFORMACIONES

En 100 años de existencia, 114 de los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido modificados en 686 ocasiones. Para este fin, hasta el 15 de agosto de 2016 se han emitido 229 decretos de reformas constitucionales.

El 57.2 por ciento de esos 229 decretos de reformas, es decir 131 se han producido en los últimos 30 años, desde que el sistema político mexicano apostó por el capitalismo neoliberal, lo que ha producido 486 modificaciones sobre diversos artículos, particularmente el 3 º, el 27º y el 123º.

De acuerdo con un recuento de la Constituyente Ciudadana –organización encabezada por el obispo Raúl Vera–, los artículos 3 º, el 27º y el 123º, emblemas de la Constitución Mexicana, producto de la Revolución de 1910, han sido modificados, respectivamente, en 10, 20 y 26 ocasiones.

Sin contar los transitorios, del total de artículos de la Carta Magna, que se promulgó durante la gestión de Venustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de México, se han modificado 109 artículos constitucionales.

Con este hecho, son 27 artículos que sustituyó a la Constitución de 1854, los que han mantenido la redacción original. Estos artículos son: el 8º, 9º, 12º, 13º, 23º, 38º, 39º, 47º, 50º, 57º, 62º, 64º, 68º, 80º, 81º, 86º, 91º, 118º, 120º, 121º, 124º, 125º, 126º, 128º, 129º, 132º y 136º.

De acuerdo con el estudio de la Constituyente Ciudadana, cada artículo, de los 136 que conforman el texto promulgado en la ciudad de Querétaro, ha sido modificado en promedio 4.448 veces. Cabe decir que, 4 de los 19 artículos transitorios que conforman también el texto constitucional han sido modificados.

Además que en cuatro ocasiones se han modificado artículos transitorios de decretos de reforma o adición, todos ellos entre 1999 y 2009.

Como dato curioso, en menos de dos días el artículo 4º fue reformado en tres ocasiones: dos veces el 12 de octubre de 2011 y una vez más el día 13.

De acuerdo con la Constitucional Ciudadana, en estos 100 años de vigencia de la Constitución ha habido un desmantelamiento del texto de 1917, a partir del sistema neoliberal.

El estudio de la organización señala que los artículos 3 º, 27º y 123º de la Constitución original de 1917 abrieron el horizonte histórico del constitucionalismo social. En ellos se establecían el derecho a la educación primaria gratuita, los derechos de la Nación sobre el territorio, los derechos agrarios y los derechos laborales, de sindicación y de seguridad social, al igual que otros tantos de naturaleza colectiva vinculados con los anteriores.

Según la Constitucional, “Por mandato constitucional y legal, las autoridades debían interpretar y aplicar los clásicos derechos liberales en armonía y sin menoscabo de los novedosos derechos sociales. Asimismo, la propiedad privada quedaba subordinada al interés público, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación se orientaba a la distribución equitativa de la riqueza pública y el Estado era responsable de mediar las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo”.

Señala que durante décadas, los deberes fundamentales del Estado mexicano, las modificaciones constitucionales e innovaciones legislativas, tuvieron como sustento práctico el reconocimiento político, cultural y jurídico del pueblo como titular de la soberanía nacional, fuente del poder público y sentido de su

ejercicio.

Los contenidos sociales y los principios nacionalistas de la Constitución de 1917 fueron los pilares en torno a los cuales se definieron las políticas de gobierno y, en particular, la política normativa del Estado posrevolucionario.

Finalmente, el desarrollo institucional de la vida pública en su conjunto estuvo guiado por la consecución de la justicia social y la construcción de la democracia participativa.

Sin embargo, el constitucionalismo neoliberal ha significado la erosión, vaciamiento o franca destrucción y violación masiva y sistemática no sólo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino también de múltiples derechos individuales, así como la pérdida de la soberanía nacional y la entrega del territorio y las riquezas nacionales a grandes empresas transnacionales y sus socios locales”, dice la Constitucional ciudadana en su documento de análisis de la Carta Magna.

Contabilizaron que al término del sexenio de Felipe Calderón se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación 205 decretos de reformas constitucionales. Durante el vertiginoso gobierno de Enrique Peña Nieto la cifra ha llegado a los 220 decretos.

La primera reforma de la Constitución se realizó en 1921 y fue en el artículo 73º, el que menos ocasiones ha sido modificado, sumando hasta ahora 77 reformas. Los artículos más reformados en la historia de la Constitución de 1917 son: 73º, 123º, 27º, 89º, 74º, 107º, 76º, 79º, 115º y 4º.

El artículo 130º ha sido modificado en dos ocasiones, la primera durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari y la otra en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto.

EVOLUCIÓN