Lady Gaga se ‘vuela’ el show del medio tiempo del Super Bowl LI

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 febrero, 2017

Había prometido un show del medio tiempo de altura y Lady Gaga lo cumplió, al lanzarse desde el techo del Gillete Stadium de Houston en una espectacular actuación en el intermedio del Super Bowl LI.

Mientras que el juego en su primera parte fue dominado por los Halcones de Atlanta ante los Patriotas de Nueva Inglaterra la parte musical resultó más emocionante que el juego de la NFL, pues la excéntrica diva voló, sostenida por un arnés, hasta acer en el escenario colocado en el emparrillado.

En su repertorio del Pepsi Half Time incluyó un repertorio compuesto por hits de ayer y hoy, como Poker Face, Born This Way, Telephone, Bad Romance, Just Dance y Million Reasons.

Gaga no dudó en exhibir su condicion físico atlética, y no sólo al lucir equipada como jugador de futbol americano, sino al correr, bailar y hasta tocar el piano en un performance donde no se escatimaron recursos ni artísticos y mucho menos tecnológicos.