Ferias y festivales sin sentido en la capital potosina

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 febrero, 2017

Un gobernante del nivel que sea debe de ser creativo, de tener imaginación y desde luego adaptarse a las circunstancias del momento, siempre, absolutamente siempre en beneficio de la población.

La actual administración municipal con una enorme y demostrada falta de imaginación se ha aferrado a una forma de vinculación con la población, con un carácter sumamente pueblerino o de concentraciones poblacionales rurales sumamente pequeñas.

Con esta estructura mental y administrativa se empezaron a promover « ferias» y «festivales», se promovieron, desde luego no gratuitamente la feria de la cantera, la feria del taco y otras más que con este nombre trataron de justificar actividades culturales, económicas y de todo tipo.

Éstos eventos que se financiaron con recursos de la población.

Al parecer se iniciado con un festival nacional del chocolate con eventos pagados que irán desde 250 hasta 500 pesos por persona, en los que se anuncian «maridajes» de chocolates y vinos, así como degustaciones de combinaciones de diferentes sabores de chocolates.

Estos eventos por su naturaleza estarán limitados a 50 y 500 asistentes pagando su asistencia, este evento «que dará realce» a San Luis Potosí tendrá desde luego un financiamiento por parte de la dirección de turismo del gobierno del ayuntamiento de la capital. Ya se está anunciando la feria de la cantera que en su experiencia del año pasado no tuvo «ni pies ni cabeza» porque mientras que en la plazoleta de fundadores se efectuaban presentaciones de artistas y grupos musicales, en la plaza del Carmen se montó un toldo en donde se vendían algunos objetos de cantera y algunos otros de mármol de otras partes de la República lo mismo que trabajos en piedra volcánica como molcajetes y metates.

Se realizaron en 2016 diferentes festivales como el llamado festival de la canción decorado con los colores del PRD y que a nadie dejó satisfecho dada la manipulación que hicieron del jurado calificador.

Asimismo ha existido una nula promoción del turismo municipal y la máxima expresión ha sido «colgarse» de la llamada procesión del silencio y aportar una «peregrina» idea de colocar postes que chocan con la arquitectura del Centro histórico supuestamente para señalar la ruta de la procesión del silencio que dura aproximadamente de dos a tres horas cada año. Y que por cierto no se ha definido si es un espectáculo artístico, una actividad religiosa o simplemente una pésima copia de la procesión que se hace en Sevilla, España el Viernes Santo.

El año 2017 apenas empieza y podría estarse en tiempo de tratar de implementar algo más creativo que ferias y festivales para justificar la presencia y el presupuesto de la dirección hoy fusionada de turismo y cultura.

Durante el año pasado fue común presenciar las actuaciones de la llamada Sonora Dinamita que para todo evento era contratada para presentarse en colonias periféricas lo mismo que en festivales con diferente nombre.

En muchos aspectos la actual presidencia municipal ha sido totalmente gris y opaca, pero fundamentalmente en el aspecto turístico y cultural se puede calificar la actuación de la actual administración municipal como un rotundo fracaso.

En el aspecto cultural sin requerir de una gran cantidad de recursos se pueden realizar una enorme cantidad de eventos que sirvan para promover y difundir el gusto por la cultura en sus diferentes manifestaciones tanto artísticas como científicas.

Lo mismo que el turismo que requiere de una gran dosis de imaginación y de vinculación con la sociedad tanto de la capital potosina como de otros municipios y del país así como del extranjero.

Como muchos críticos han dicho: si no pueden que renuncien.