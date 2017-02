El PAN seguirá apostándole a la unidad: Xavier Azuara

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 febrero, 2017

Este sábado se instaló oficialmente el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional para el periodo 2016-2019, que se compone por 108 integrantes y durante el cual, el Presidente del Comité Directivo Estatal, Xavier Azuara Zúñiga, manifestó que la apuesta de su partido rumbo al 2018 es y seguirá siendo la unidad.

“Vamos por una unidad en torno a los principios del partido, unidad que sea congruente con la exigencia ciudadana de un comportamiento honesto y socialmente responsable, que nadie se confunda, no buscamos componendas, queremos respeto a la vida institucional y la dignidad de las personas”, expreso en su mensaje.

Por otra parte, Azuara Zúñiga afirmó que en los futuros procesos, el PAN será como siempre, un instrumento de las mejores causas de la sociedad potosina, para devolver la esperanza y recuperar el rumbo perdido.

“San Luis Potosí no es tierra fértil para gobiernos autoritarios, ni para cacicazgos clientelares. La dignidad de los potosinos ya los derrotó antes, y lo volverá a hacer las veces que sea necesario”, precisó.

“Eso es lo que les da miedo a nuestros adversarios. La confianza que está despertando Acción Nacional en los ciudadanos, pero los resultados electorales no dejan lugar a dudas, somos el partido más ganador en los últimos dos años. Por eso intentan dividirnos, porque saben que estamos trabajando bien y porque vamos a ganar las elecciones de este 2017 y del próximo 2018”, sostuvo en su mensaje.

La primera sesión del Consejo Estatal del PAN registró un quórum de 92 asistentes y estuvo presidida por Xavier Azuara Zúñiga; Marcelino Rivera Hernández, Secretario General; el Senador Octavio Pedroza Gaytán; el Diputado Federal, Marco A. Gama Basarte y la Diputada Josefina Salazar Báez.

En la sesión se eligieron a los Consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia, mismos que fueron: Yezabel Hernández Govea, Ulises Fabián Toro Reyna, Gerardo González Pérez, Karla Isabel Moreno Dosal y Jesús Salazar Pozos.

Así mismo se eligieron a los integrantes de la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina Intra-partidista que fueron, Jaime Carlos Fernández Galván, Presidente; María Teresa Muriel Pons, Secretaria y Ángel Gerardo Reyna Pérez, integrante.

El Consejo Estatal del Prtido Acción Nacional 2016-2019 se compone de un total de 108 integrantes, cien consejeros electos, seis vitalicios y dos exoficio.