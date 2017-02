Cosas de la Ciudad

DIA DE LA CONSTITUCIÓN. Cronológicamente México avanza hacia una vejez que no logra reflejar en sus acciones. Cada vez se hace más viejo el país, y sin embargo, no logra madurar un sistema político que refleje la riqueza material y cultural que posee desde hace siglos. Hace un poco más de diez años cumplió el bicentenario del inicio de la lucha por su independencia y el primer centenario de la Revolución Mexicana. Y hoy su Constitución Política cumple también su primer Centenario. El tiempo pasa, las instituciones se hacen viejas pero el país parece un muchachito al que todos los días hay que decirle cómo hacer bien las cosas. Sobre todo, a los que se supone elige la ciudadanía para que conduzca bien los destinos de este noble y sufrido país, que como más o menos dice un huapango tamaulipeco, “era un cordón bien hilado, pero por andar de enamorado –o sea en la pura fiesta-, se desenredó”.

UN FRANKENSTEIN. En eso ha quedado el documento que era ejemplo de justicia social y de derechos humanos, en un Frankenstein de los gobernantes en turno, que con las llamadas “reformas” la han llenado de parches para más que actualizarla, adecuarla a los intereses monetarios del grupo político en el poder. El Abogado Jorge Chessal dijo en el festejo que el STJE organizó por la memorable fecha, que “hemos hecha compleja la Constitución y la hemos ido matando por obesidad, porque nos hemos negado a que sea clara”. Y todavía remató con que hasta el día en que la Constitución Mexicana sea una respuesta a la realidad social, se le quite el sobrepeso, y que su expresión sea con palabras claras, entendibles y sea una Norma General y no un manual de operaciones, ese día “vamos a salvar a nuestra Constitución”. Más claro no podía ser el Abogado Chessal, aunque parece que el Presidente del STJE se arrepintió de haberlo invitado de orador, pues el discurso pareció regaño cuando momentos antes él había dicho que cada vez la Carta Magna era más transparente y apegada a los derechos humanos.

PEQUEÑO EJEMPLO. Muy pequeño pero muy lesivo en la dignidad y la economía de las familias potosinas resulta un hecho que puede dar idea de que la Constitución se la pasan por el arco del triunfo las mismas autoridades que fueron creadas para cuidar los mandatos constitucionales. Supuestamente preocupados por el alto índice delictivo que surgió en la ciudad, la primera acción que anunció la Secretaría de Seguridad fue quitarle la polarización a todos los autos que no la tuvieran de fábrica. Primero, un automóvil es considerado como un bien particular que no puede ser tocado por los policías si no traen mandato judicial, y segundo, de donde sacaron que podían hacer eso si ni siquiera está reglamentado, porque resulta que esa acción ocurrió hace varios años y apenas el Congreso del Estado está elaborando una iniciativa sobre este asunto en particular, que” para inhibir delitos con vehículos automotores se propondrá al pleno que los autos que no traigan vidrios polarizados de fábrica, no los puedan oscurecer los propietarios”. Ah pero eso sí, en tiempos del Dr. Fernando Toranzo sus policías se dieron gusto rompiéndole el polarizado a los humildes vehículos que en colonias populares tenían la desgracia de cruzarse con estos operativos que jamás lograron detectar un narco, pero sí humillaron a familias enteras con sus acciones inconstitucionales. Un sencillo pero indignante ejemplo de que los primeros en violar la Constitución, son los encargados de cuidar que se cumpla su contenido en bien de los mexicanos.

PREOCUPADOS. Muy preocupados andan los políticos mexicanos con el crecimiento que han tenido las candidaturas independientes, sobre todo ahora que viene la llamada elección madre, que es la Presidencia de la República. En un foro realizado en la Ciudad de México, los viejos lobos de mar o los más colmilludos Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Ceballos, coincidieron en que para el 2018 sería bueno tener candidatos de coalición. Obviamente no dijeron que sólo unidos los partidos políticos podrían vencer a un candidato independiente, pero con “esta coincidencia” de ideas entre estos dos personajes fundamentales en la política del país, podría entenderse que no andan tan tranquilas las cúpulas partidistas que tienen secuestrada la democracia en México, pues cada vez se fortalece la idea de un candidato presidencial con carácter de independiente.