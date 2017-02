Apoya Congreso iniciativas para evitar incrementos en gasolina y servicios básicos

By Redaccion El Heraldo SLP on 5 febrero, 2017

El Congreso del Estado apoyará las iniciativas de los ciudadanos para evitar que se incremente no solamente el precio de los combustibles sino de las tarifas de luz eléctrica, como lo hizo en la pasada sesión con la aprobación de un punto de acuerdo que fue enviado al Congreso de la Unión, informó el diputado Oscar Bautista Villegas.

Señaló que seguirá aprobando puntos de acuerdo o haciendo todos los pronunciamientos que sean necesarios, para evitar que se sigan dando nuevos “gasolinazos” pero también para evitar el aumento en las tarifas de energía eléctrica, tanto para la industria, comercio y vivienda, ya que todo eso impacta en la economía que no vive sus mejores momentos.

Bautista Villegas añadió que “los diputados estamos muy contentos de haber vivido junto a los ciudadanos la construcción de una postura contra el aumento al precio de los combustibles, que se hizo llegar al Congreso de la Unión, lo que habla de la gran voluntad que existe para llamar la atención del Ejecutivo Federal en este tema”.

Dijo que el objetivo es evitar que se siga lastimando la economía de este país y obviamente de San Luis Potosí; por lo pronto ya se logró retrasar el incremento en el precio de los combustibles programado para principios de mes, pero hay todavía muchos retos por delante que debemos enfrentar todos juntos, dijo.

El diputado Oscar Bautista añadió que no todos los recursos que necesita el gobierno se deben obtener forzosamente del precio de las gasolinas, “hay rubros donde se pueden hacer ahorros como los viáticos, pagos de horas extras, ahorrar energía, papelería, etcétera, son medidas que si se aplican en el Gobierno Federal el impacto en términos de ahorro será enorme”.

Lo principal, dijo, es no lastimar más la economía de los ciudadanos, esa debe ser la prioridad de las autoridades en estos momentos.