Tras los XV años de Rubí, la Joya en el olvido

El 26 de diciembre del 2016, la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, recibió a más de 30 mil invitados a la fiesta familiar más grande de México, y hoy ha vuelto a ser un lugar abandonado, porque hasta sus habitantes migrantes se están yendo.

Comenta Crescencio Ibarra, padre de Rubí:

Es triste decirle como le dije yo no sé si no haiga (sic) presupuesto, no sé qué esté pasando, pero la verdad este rancho es el más abandonado del municipio, aquí no hay topes”.

Los servicios básicos como agua potable y drenaje son inexistentes y no hay signos de que alguna autoridad regrese tras la fiesta.

Los alcaldes, es triste decirlo, se levantaron el cuello de alguna manera que iban a hacer y la verdad digo también les agradezco, pero fue poco lo que hicieron, la verdad”, dice el padre de Rubí

Antes de la fiesta de los XV años más grande del mundo, un desfile de políticos se dio cita en este lugar, prometieron muchas cosas ninguna de ellas se ha cumplido.

Aracely Rangel, habitante de la comunidad, explica:

Ahora de la fiesta pues nos prometieron cosas, pero pues no, ni señal de teléfono, o sea, sí hace falta”.

Cecilia Ibarra es prima de Rubí y también tiene algo qué comentar:

Que nos iban a pavimentar la calle principal… que nos iban a poner un parque allá donde estuvo la comida de la fiesta de Rubí en la presa… que nos iban poner el agua…”

Los sueños de Rubí parecieran ser los únicos que se convierten en realidad, aunque lejos de su tierra, ella ya cruzó la frontera donde estará el muro de Donald Trump y hará su vida en la Unión Americana.

Crescencio Ibarra:

Está estudiando escuela de actuación y de música, que era lo que quería”.

Con nostalgia los habitantes de La Joya recuerdan a la quinceañera que no volverá.

Cecilia Ibarra:

Que le vaya muy bien, es el orgullo de aquí del rancho»

Mientras Rubí busca un mejor futuro, sus compañeros de infancia se quedan sin educación, porque las autoridades les han retirado hasta el apoyo de transporte