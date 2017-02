Padres de familia de los Cobach 26 y 28 exigen la entrega de uniformes de sus hijos

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 febrero, 2017

Un grupo de aproximadamente 30 padres de familia del Cobach 26 y 28 se manifestaron este en las instalaciones de la Dirección General del sistema para exigir la entrega de los uniformes para sus hijos, que pagaron desde agosto y hasta la fecha siguen sin entregar.

Después de muchos intentos de resolver el problema y constantes evasivas de parte del personal del Cobach, fueron atendidos por el secretario del Director General, Amado Vega Robledo y por la Administradora del Sistema educativo, Maricela Díaz Ortiz, quienes señalaron que han tenido problemas con el proveedor que no cumplió con la entrega en los plazos referidos.

Los padres de familia exigieron la devolución del recurso o la entrega inmediata del uniforme, debido a que van seis meses desde que se pagaron, tiempo suficiente para que se cumplía con la entrega y hasta el momento sólo algunos alumnos han recibido algunas prendas de las que pagaron y solicitaron.

Por parte del Cobach se excusaron en el incumplimiento del proveedor pero aseguraron que en un plazo de no más de 20 días se haría la entrega completa, situación a la que no accedieron los padres de familia, al considerar que ya es un exceso y ha pasado mucho tiempo.

Al finalizar la reunión con los quejosos la administradora del sistema, Maricela Díaz Ortiz, firmó un documento en el que se comprometió a entregar los uniformes esta misma semana, con lo que los padres de familia esperan que se cumpla.