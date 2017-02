‘No hay papeles chicos, hay actores chicos’: Arath de la Torre

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 febrero, 2017

Hace unos días, Arath estuvo rodando en Guadalajara escenas de la película “Plan V” que se estrenará en febrero del 2018, en el filme encarna a “El profesor Limón”, un docente de la carrera de robótica bastante peculiar físicamente. Es actor de soporte en esta trama que tiene como protagonistas a Natasha Dupeyrón y José Pablo Minor. Y agradece la oportunidad de formar parte del reparto y que su experiencia sirva a estos nuevos actores que comienzan en cine.

“Tengo un compromiso muy grande con mi carrera, que es de etapas, y ahorita estoy en una muy bonita. Hace tiempo me dijeron, ¿cómo sientes que ha pasado la edad? Yo comencé desde los 18 años, hice novelas juveniles, he sobrevivido a muchas etapas y ahora me llegan personajes mucho más interesantes, más profundos, más desafiantes. No hay papeles chicos, hay actores flojos que no le echan ganas a su trabajo y yo quiero salir y distinguirme, darle la patada (de la suerte) a estas nuevas generaciones que vienen empujando fuerte”.

Explica que de manera personal, cuando él también recién comenzaba, los primeros actores con los que le toca trabajar le brindaban todo su apoyo. “Estos primeros actores me trataron increíble, siempre vi humildad en ellos, la gente que ha permanecido durante años tiene actitud de apoyar y aportar y esa es mi filosofía, si les puedo dejar algo de mi conocimiento, qué padre, si no, no pasa nada”.

Más de dos horas de caracterización

Arath comparte que su “Profesor Limón” será la conciencia de “Paula” (Dupyeron) y reconoce que el papel es encantador porque es un personaje bastante perspicaz e inteligente. Esta es la primera vez que se caracteriza para cine, propuesta que llegó por él mismo y la producción no dudó en darle luz verde, para caracterizarse le llevaba más de dos horas, y media hora más para volver a la normalidad.

“Cuando me llamaron para el proyecto, la condición fue que pudiera imprimirle lo que sé hacer, no nada más venir y poner mi cara, sino involucrarme mucho más allá. Cuando les propuse el hecho de caracterizarme lo aceptaron, ya cuando leí el guion vi la posibilidad de un proceso de cambio de hacer un personaje joven a más grande. Siempre había querido hacer una caracterización en cine y me dijeron ‘va, te la compramos’. Y eso es lo que me gusta, dejar huella en cada uno de mis proyectos, ha sido mi filosofía desde que empecé, el público se merece lo mejor de ti”.

Destaca que trabajar con Fez Noriega —el director del filme— es un agasajo, son amigos desde hace tiempo: “Es una persona maravillosa, muy virtuosa y con mucha experiencia”.

SABER MÁS

Mucho trabajo en puerta

Ahora que terminó de filmar “Plan V”, Arath retomará el teatro con el director Daniel Veronese; además, está próximo a adentrarse a una nueva telenovela donde llevará el protagónico, por el momento no ahondó en detalles. Pero también alista en agosto el estreno de la cinta “Cómplices” que será distribuida por Videocine y donde comparte créditos con Sharlene Taulé, Jesús Zavala, Héctor Aníbal y Eva Arias, entre otros. “Veronese es un director increíble; jamás me imaginé trabajar con él o con Luis Estrada en cine, o con Enrique Begne para la cinta ‘Busco novio para mi mujer’”.

No se deja vencer

A pesar de que su late night show “Esta noche con Arath” salió del aire, el también conductor comparte que sigue el interés por realizar proyectos bajo este formato. Señala que justo ahora Televisa pasa por un momento complicado por el desprestigio que se le ha dado a través de las rede sociales y eso ha causado que haya proyectos que no lleguen a buen puerto, pues hay parte de la población que sataniza todo.

“La conducción es algo que he traído desde siempre. He estado en ‘Hoy’, en ‘La Parodia en vivo’ y en ‘Miembros al aire’, ya llevo nueve programas grabados y más adelante haremos nuevamente otro proyecto como en el que estábamos, lo que pasa es que las condiciones no se dieron y aprendí muchísimo y lo que no te mata, te hace más fuerte; ahora, tengo más conocimiento de causa”.