Jimmy Lozano afronta el reto en Gallos

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 febrero, 2017

El semblante de Jaime Lozano es el de un hombre al que no le sorprende recibir nuevas responsabilidades. Está acostumbrado a que la siembra se traduzca en cosecha.

Hoy, la oportunidad de sentarse en el banquillo de un equipo de Primera División le ha llegado, después de un arduo camino basado en la preparación.

Como futbolista, Lozano está avalado por los campeonatos que ganó con Pumas, las finales que jugó con el equipo auriazul y con el Cruz Azul y por goles que llegó a hacer. Pero como entrenador apenas comienza a escribir su historia. Lozano es uno de los jóvenes estrategas que buscan hacerse de un nombre en la Primera División.

El camino que será largo y hoy tendrá su primera parada en liga contra Cruz Azul, un viejo conocido suyo.

Previo a su estreno en la Liga MX, se dio tiempo para hablar de su antecesor, Víctor Manuel Vucetich, el momento en el que decidió ser director técnico y las características que serán su distintivo. Lozano y su grupo de dirigidos comienza esta tarde, en punto de las 17:00 horas, en la cancha del Estadio Azul, el camino por revertir un mal inicio de campeonato, en el que los Gallos acumulan dos puntos de 12 posibles. Hoy empezaremos a conocer su nueva faceta.

¿Qué lo lleva a tomar las riendas de los Gallos de Querétaro?

Lo que buscaba era un buen proyecto antes que otra cosa, un proyecto como el que veo en Gallos. La idea del club es la misma que tengo, así como la filosofía y los valores que se manejan en la institución; por eso decido venir, regresar de Barcelona y empezar a trabajar con Querétaro. Posteriormente, busqué mantenerme para un día, el cual llega ahora, tomar las riendas del equipo y seguir creciendo al lado de todas estas personalidades, compañeros y amigos.

¿Con qué aprendizaje se queda del periodo en el que trabajó con Víctor Manuel Vucetich?

Estoy agradecidísimo con Víctor, muy orgulloso de que me haya tocado trabajar con él. Después, a poner en práctica todo lo que le pude aprender, como tomar buenas decisiones, que es de lo más difícil en la vida. Víctor es alguien que normalmente toma buenas decisiones para todo, es

alguien que sabe en qué enfocar su energía y, por supuesto, todo lo que sabe de futbol.

¿En qué momento decidió que quería ser director técnico?

Me pasa como a los 27 años estando en Tigres, antes de eso ni cerca de pensé en dedicarme a ser director técnico. A los 27 años, justo cuando soy dirigido por Mario Carrillo, en el equipo de la UANL, me gustó su forma de dirigir, su forma de ver el futbol, su forma de trabajar y empecé a pensar en la posibilidad de ser director técnico en algún momento de mi vida.

Su preparación comienza en Barcelona, ¿qué hizo allá?

Fui a estudiar un máster. Desde que jugaba, ya seguía a muchos técnicos contemporáneos, como Pep Guardiola, y ese futbol que nos marcó a muchos de la generación como lo fue el de Arrigo Sachi, con el Milán, el de Johan Cruyff, en el Barcelona o en el Ajax. Tenía la intención de irme a Europa a ver técnicos que me gusta mucho como trabajan, a técnicos que me llaman la atención y salió este máster, que hice durante seis meses para conocer la metodología de trabajo del Barcelona. En principio, me iba a quedar seis meses más a ver futbol, pero me habló Joaquín Beltrán

para venir con Gallos y, junto con mi familia, decidí regresar y empezar la carrera aquí.

¿Su estilo de juego se identificará con lo ofensivo de Miguel Herrera o lo defensivo de Ricardo Ferretti?

Trato de tener equilibrio. En la sub 20 de Gallos fuimos dos torneos la mejor defensiva y uno más la segunda mejor ofensiva, no tanto que jugáramos a defendernos, sino porque teníamos la pelota y cuando tienes la pelota es muy difícil que te hagan daño. Trato siempre de ver ese equilibrio, de ser un equipo que lleve la iniciativa en los partidos, pero cuando hay que defenderse, hay que hacerlo con todo.

¿ Cuáles son sus objetivos?

Hacer de Gallos un protagonista y ser campeón, obviamente. Me encantaría dirigir en Europa, una Champions, y a la Selección Nacional de México. Son sueños muy altos, pero que voy a trabajar todos los días para poder lograrlos.