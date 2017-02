Atlas arruida debut de Cardozo con agónico empate en Puebla

By Redaccion El Heraldo SLP on 4 febrero, 2017

Puebla volvió a dejar escapar puntos en el Clausura 2017, después de permitir que el Atlas consiguiera el empate 1-1, en la recta final del encuentro.

José Saturnino Cardozo no tuvo el debut deseado en la cancha del Estadio Cuau-htémoc, después de que Barragán arruinara la fiesta poblana y marcara el tanto de la igualada.

Puebla dominó el encuentro de principio a fin y, aunque lo reflejó en el marcador, un error les costó caro y se quedaron sin cosechar victorias en lo que va del torneo nacional.

Fue al 13′ que los poblanos intentaron poner el primero del encuentro dentro de las redes del Atlas; sin embargo, Ustari despejó con una mano el potente disparo de Toledo. Y aunque La Franja continuó con ofensiva, los rojinegros se posicionaron bien en el campo para así irse, sin recibir gol, al descanso.

En la segunda mitad, las cosas continuaron con la balanza inclinada hacia el lado local y los Zorros no encontraron nunca ningún espacio para complicar a Campestrini.

Cuando parecía que llegaría la primera celebración de La Franja, Ustari arruinó la felicidad del equipo, después de que atajara el disparo del Canelo.

Pero los aficionados poblanos tuvieron que esperar hasta el minuto 82, cuando el defensor rojinegro, Arreola, se resbaló dentro del área, por lo que no pudo evitar un centro que llegó a los pies de Javier Acuña, quien no perdonó y perforó el arco defendido por Óscar Ustari.

Sin embargo, en la recta final del partido, fue Martín Barragán quine terminó dándole una igualada un tanto milagrosa a los rojinegros, arruinando, así, la celebración de los locales.

Tras este empate, Puebla suma sólo dos unidades y se sitúa en el fondo de la clasificación de la Liga MX, mientras que Atlas llegó a siete puntos y escaló a la séptima posición de la tabla general.