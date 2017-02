Para quienes quieran apoyar a México, esta es la forma más fácil

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 febrero, 2017

Empresas mexicanas y extranjeras cuya producción se realice en el país pueden comenzar a utilizar el distintivo “Hecho en México” de manera inmediata, informó la subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz Chávez.

Este distintivo permitirá a los consumidores de todo el mundo identificar los productos que son elaborados en México, independientemente, del origen de la empresa que los posea.

Esto significa que productos como la cerveza Corona, propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev; la golosina Pelón Pelo Rico, de la estadunidense The Hershey Company; el chocolate Abuelita, de la compañía suiza Nestlé; la leche Santa Clara, de la norteamericana The Coca-Cola Company; la harina Maizena, de la británico-holandesa Unilever; las galletas Marías, de la compañía de origen yanqui Pepsico; y el limpiador Fabuloso, de la estadunidense Colgate Palmolive, podrían portarlo debido a que se producen en territorio nacional.

Estos productos demuestran que lo hecho en México está bien hecho, por lo que el objetivo es otorgarles prestigio mediante el sello”, indicó la funcionaria en entrevista con un Diario de circulación nacional.

Las empresas interesadas en usar el distintivo “Hecho en México” deberán acreditar ante los organismos de certificación acreditados que sus productos son fabricados en el país bajo varias condiciones, entre ellas que el bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en México; que es producido exclusivamente a partir de materiales que califican como originarios de conformidad con los tratados o acuerdos comerciales de los que México es parte; que es elaborado con insumos no originarios pero que resulta de un proceso de producción en México, o que el valor de transacción de los materiales no originarios no exceda del porcentaje establecido para cada sector respecto del valor de la transacción de la mercancía.

Explicó que como el sello ya existía puede comenzar a usarse de inmediato, pero en seis meses estará lista la norma y la vigilancia de la misma, con lo que se garantizará que los productos cuenten con un sistema de calidad.