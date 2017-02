Jesse y Joy lanzan su primer álbum bilingüe

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 febrero, 2017

CIUDAD DE MÉXICO.-El dúo mexicano Jesse & Joy lanzó hoy su primer álbum bilingüe, con el que regresan a sus raíces, con las influencias de su padre estadunidense y su madre mexicana.

La nueva producción discográfica, que cuenta con una colección de canciones y traducciones de sus primeros cuatro álbumes de estudio, tiene el objetivo de llevar su sonido único a una audiencia mundial más amplia.

El primer sencillo: “Echoes of Love”, que da título también al álbum, es una traducción de “Ecos de Amor” del disco “Un Besito Más” que recientemente obtuvo un Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop y tiene una nominación al premio Grammy como Mejor Álbum Pop Latino.

“Echoes of Love” ya se ha apoderado de la lista de reproducción de la radio británica BBC 2 y ha alcanzado el puesto número dos de ventas en la lista “Movers & Shakers” de Amazon en Reino Unido, destacó un comunicado del sello Warner Music.

“No hay palabras para describir el sentimiento y las emociones que tenemos sabiendo que nuestra música continúa llegando a más países y nuevos públicos, entre ellos el Reino Unido, hogar de tantos músicos icónicos de todo el mundo”, señalaron los hermanos en una declaración.

“Nos da un gran orgullo escuchar nuestras canciones en la radio en diferentes países y ser presentados como ‘el dúo de hermanos de México’”, agregaron.

El disco contiene 12 temas: “Echoes of Love”, “More Than Amigos”, “Espacio Sideral”, “Dueles (Spanish version of Helpless)”, “Run”, “No Soy Una De Esas” (con Alejandro Sanz), “La de La Mala Suerte”, “Here I Go”, “Un Besito Más”, “Llegaste Tú”, “Little Drops of Love” y “¡Corre!”.

Los hermanos han sido invitados a la edición número 59 de los premios Grammy, que se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, el próximo 12 de febrero.