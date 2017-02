Donald Trump vs Terminator ¿A quién le vas?

By Redaccion El Heraldo SLP on 3 febrero, 2017

Es un hecho que la última elección presidencial en Estados Unidos ha sido una de las más polémicas, y ahora que Donald Trump es el presidente de EU, las cosas no se han calmado.

Muchos consideraron que en cuanto Trump llegara a la Casa Blanca, tendría un discurso más moderado y dejaría a un lado algunos de sus hábitos, como atacar gente en Twitter o utilizar un lenguaje que no es apto de uno de los principales mandatarios del mundo.

Un ejemplo perfecto es su ‘pelea’ con el actor Arnold Schwarzenegger, que en los últimos días renació en redes sociales. Pero ¿dónde inició este enfrentamiento?

En 2015, la NBC anunció que Donald Trump ya no sería el conductor de ‘The Apprentice’ y en su lugar entraría el ex gobernador de California para su 15ª temporada. Después de esto, en octubre del 2016, Schwarzenegger anunció que por primera vez no votaría por el candidato republicano en las elecciones.

Por primera vez desde que me convertí en ciudadano en 1983, no votaré por el candidato a la presidencia del partido republicano.

[…] Por muy orgulloso que me sienta al identificarme como republicano, hay una etiqueta que va encima de todo, estadunidense. Por eso quiero tomar este momento para recordarle a mis compañeros republicanos que no solo es aceptable elegir a tu país sobre tu partido, es su responsabilidad.’