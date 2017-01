.- Trump logró unir a México *.- Es una nueva forma de gobernar *.- Apoyo a paisanos y mercdo interno

No ha pasado un día, desde que asumió el poder, en que Donald Trump no tome una o varias medidas en contra de México, prácticamente estamos bailando al son que nos ha tocado pues la respuesta mexicana ha sido tibia, medrosa e incluso atrasada, pero en algo si hemos ganado: Ahora nos hemos fortalecido con la fuerza de la unidad.

Urge una estrategia clara, contundente de México. Un posicionamiento que deje atrás las chamaqueadas a Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, y aclare que México no pondrá la otra mejilla ni será tapete de nadie para dejarse pisotear pero, como dijo Slim, sin enojarnos y sin entregarnos.

¿Y Cómo?, dirá usted. Pues bien fácil, aplicándoles la tercera Ley de Newton: que a cada acción que vulnere nuestros derechos, haya una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario.

Aspi, si gravan las remesas, grabemos las enviadas por las multinacionales a los Estados Unidos y a Canadá, porque nuestra defensa va en paquete y si no nos apoyan, los tratamos igual. Pero aclarando que eso es en reciprocidad.

Juguemos con sus mismas armas, mediáticas, compulsivas y mirando hacia la economía interna, que urge fortalecer, y sobre todo, unámonos, apoyemos al Presidente Peña para que nos defienda mejor.

MÉXICO UNIDO

Un presidente debilitado, puede ser chamaqueado, ninguneado. Pero ahora que sabe y siente que tiene a todo su pueblo apoyándolo, como quedó claro tras cancelar su cita con Trump. Los mexicanos por fin nos hemos unido para apoyar al Presidente EPN, y que +este haga su mejor negociación.

El prurito ahora, es que Peña y Trump negocien en lo oscurito lo del pago del muro fronterizo, acción que significaría una traición a todos los mexicanos, independientemente de que el mejor muro serían más oportunidades en México, como ha dicho el magnate, Carlos Slim.

Son tiempos difíciles, inéditos en la época reciente; nuevas maneras de gobernar que requerirán sacrificios y también nuestras estrategias para concertar ya que, aunque sin declaración, Trump nos hace la guerra económica y mediática y los mexicanos deberíamos estar en pie de lucha, defendiendo nuestra dignidad y nuestra soberanía no con armas y violencia sino con inteligencia, estrategia y corazón.

Por supuesto, la otra prioridad es asumir la defensa y tutoría legal de millones de connacionales que ya cubren los requisitos para legalizar su situación migratoria en aquel país.

La medida urge porque si no hay mexicanos allá, no mandan remesas acá. Ya se anunció que se enviaron mil millones de pesos para que los consulados contraten abogados expertos en el tema migratorio, que defiendan a los paisanos en riesgo de deportación o a los que ya pueden accesar a la doble ciudadanía.

Y es que las remesas son recursos que le dan vida a nuestras comunidades altamente extractoras de mano de obra para los Estados Unidos, Municipios como Cerritos, Villa de Guadalupe, Moctezuma, Santo Domingo, Rioverde, Lagunillas, Salinas y otros donde son el único recurso de que sobreviven las familias.

ALIADOS

Y si bien el tamaño de la humillación nos unió en torno al Presidente Peña, lo siguiente es buscar aliados tanto en el concierto interno de los Estados Unidos como frente a otras naciones y organismos del mundo.

Aliados que convenzan al presidente Trump de que México es su más cercano amigo y socio colaborador, que el mejor muro es la creación de oportunidades de éste lado de la línea divisoria y que Estados Unidos será fuerte en la medida que nosotros también nos fortalezcamos. Entonces habremos hecho la mejor negociación, la de ganar-ganar, no la de ganar-aplastar, como al parecer pretendía Trump.

Para eso, de entrada contamos con medio centenar de alcaldes estadounidenses, en las “Ciudades Santuario”, varios Senadores y Representantes republicanos y la mayoría de los demócratas, quienes están convencidos de que Trump lleva el camino equivocado. Sólo hay que buscarlos y encontrar juntos las formas de apoyo mutuo.

Todo, antes de rendirnos. Todo, antes de cerrarnos las vías de comunicación con la administración Trump, aunque tengamos que transitar un largo trecho pues aunque estemos en una batalla, si siendo válido que la mejor guerra es la que no se pelea y, para bien o para mal la geografía nos tiene “muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos”.

SOLO RUIDO

Y no sin antes consignar el poco interés de los cientos de potosinos que se han manifestado contra el gasolinazo pues, a días de que entre en vigor el nuevo incremento, pocos aceptaron la invitación de la Asociación Potosina de Abogados, APA, de adherirse a la iniciativa de amparos masivos que gratuitamente presentarían, lo que significa que tal vez sigan haciendo ruido pero sin actuar por la vía legal. O sea; mucho ruido y pocas nueces; que al parecer en un acto de justicia divina, la General Motor se traerá a México más de 600 empleos de su planta de Ontario, Canadá a partir de julio próximo y pese a los trumpazos de Trump, y que hay mucha tensión en escuelas del nivel medio superior porque mientras la CEEDH cuestiona los operativos mochila entre jovencitos, en las redes sociales crecen amenazas de probables balaceras en las que ni alumnos no maestros quieren estar presentes. La situación es muy tensa y algo firme se debe hace por parte de nuestras autoridadesr; aquí nos leemos en otros BURÓ POLÍTICO el próximo miércoles. ¡Feliz Año Nuevo Chino del Gallo!