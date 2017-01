Inoportuno: Pensar al Tri como campeón del mundo, Osorio

By Redaccion El Heraldo SLP on 25 enero, 2017

Luego de que Matías Almeyda dijera que México tenía todo para poder competir por el campeonato del mundo en el Mundial de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio, estratega del Tricolor no quiso seguir bajo la misma premisa.

“Creo que es una opinión valiente de Matías Almeyda, la admiro. Yo tengo mi propia opinión y creo que no es pertinente”, dijo el timonel colombiano en entrevista con ESPN.

Osorio también se dio tiempo para lamentar que en la Liga MX existan muchos jugadores extranjeros que le quitan el lugar a los jóvenes mexicanos, pues cree que esto a la larga va a terminar por afectar a la Selección.

“Yo creo que México tiene un grupo de 15 jugadores de muy buen nivel, que estamos muy cerca de los 15 mejores de otros países con mejor nivel, pero nos hemos ido acercando. Ahora, a partir de ahí tenemos jugadores muy jóvenes que hemos ido consolidando, que México es un país difícil de hacerlo por la cantidad de extranjeros que juegan en la liga.

“Pero en la medida que jueguen en sus clubes, vayan al extranjero y que en la Selección les ayudemos a ese proceso de consolidar, vamos aumentar de 15 a 20 y con 20 sí podríamos competir un nivel más arriba”, agregó.

Por otra parte, Osorio espera que Jonathan dos Santos no salga del futbol europeo para ir al Galaxy de Los Angeles, pues entiende que el nivel del viejo continente le viene bien a los jugadores aztecas.

“Creo que para cualquier latino, el objetivo debe ser jugar en Europa y mantenerse en Europa el mayor tiempo posible y ahí entra la trayectoria deportiva del jugador, esto me sugeriría a mí que Jonathan debiera quedarse en Europa”, señaló.