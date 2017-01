.- EPN subiría bonos si negocia bien *.- No lleva amplio apoyo popular *.- Descartan secuestro de Greta

El Presidente Enrique Peña Nieto tiene enfrente una oportunidad de oro para dar un giro de 280 grados a sus raquíticos niveles de popularidad, posicionándose mejor con miras al 2018…siempre y cuando sus términos de negociación con Dobald Trump sean satisfactorios.

Es difícil, pero no imposible sobre todo en ámbitos políticos y para empezar, debe dejar las disculpas y aclaraciones del gasolinazo y enfrentar la urgencia de empatía y unidad de los mexicanos para una negociación exitosa.

Aquí les adelantamos que no pasa nada si EU, México o Canadá se salen del TLC porque nuestro país mantiene un inédito entramado de acuerdos con otros países en los que también se involucra a los dos primeros aunque, de cerrarse Estados Unidos al comercio global, habrá que respetarles su decisión… y ver que hace China

Como usted sabe, este lunes se confirmó la cita entre Donald Trunp y el Presidente Peña para el próximo lunes 30 a fin de fijar bases para la relación bilateral con el nuevo gobierno estadounidense y se anunció una amplia agenda de trabajo previa cuya naturaleza parece imposible de finiquitar en tan pocos días.

Para ello desde ayer volaron hacia Washington los Secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. Dicen algunos que van el bueno, el malo y el feo pero no aclaran bien cual es quien. Uno podría decir que el feo es Videgaray, por la posición trumpista que lo identifica, pero luego de decir que acude con la encomienda de “primero México, primero los mexicanos”, mejoraron sus bonos. El bonito tampoco es.

EL BUENO, EL MALO Y E L…

Ildefonso Guajardo podría ser el malo pero también es bueno porque con la prioridad por México, lleva claro acuerdos de respeto a los derechos de las empresas mexicanas que se han expandido a los Estados Unidos, que también los hay.

En fin, A nosotros nos gustaría que cualquiera de los 3, asumiera el papel cabrón aunque nos quedáramos sin “bueno” y que, al menos mientras duran éstas negociaciones previas a la reunión Trump-EPN , lograran el consenso popular, respaldándolos, dado que será una negociación de varias bandas, dirían los billaristas.

Van por trato digno a connacionales, renegociación del TLC “ganar-ganar”, garantías para las remesas enviadas por paisanos, tráfico de drogas, armas y dinero ilegal hacia nuestro país, terrorismo, etc.

Dos críticas: Al margen de respetarles su soberanía, México y todo el mundo debe oponerse a un nuevo muro, y en vez de pedir “deportaciones ordenadas”, pedir su fin junto a un plan para que acaben las razias contra mexicanos..

A estas alturas es muy difícil que el pueblo mexicano conceda votos de confianza al gobierno peñista por lo cual están obligados a hacer la mejor negociación de la historia. De su capacidad para lograrla dependerá que el presidente remonte los 12 puntos porcentuales, de aceptación que tiene en éstos momentos y que también son históricos porque ningún otro había sido tan impopular.

El caso es que al margen de que triunfen o fracasen, la era Trump pone al presidente Peña ante la posibilidad de mejorar su imagen y aceptación ciudadana para que su partido llegue al 2018 con mejores perspectivas, al mismo tiempo que nos deja claro que a nivel de microeconomía tenemos un

¿Y GRETA. APÁ?

Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, muestre un video donde se observa que la joven Greta Ximena Perogordo Corral salió sola del Instituto Temazcalli, adonde había sido llevada por un custodio de la PRODEM para recibir una terapia psicológica el pasado viernes 13 de enero a las 19 horas, no se justifica el descuido de las instituciones señaladas.

Que mantener desde entonces la Alerta Ámber por su desaparición, no haya servido aún para dar con la joven, y que pese a sus acusaciones, su presunto abusador sexual se mantenga libre, las investigaciones paradas y el sujeto haya hecho valer su derecho de negarse a declarar, habla de excesiva permisividad y tolerancia por parte de la autoridad. Por su condición de menor de edad, la joven no pudo salir del país. Y tal parece que sin ella, el proceso no avanzará y no será por efectos del nuevo sistema de justicia penal sino porque el dinero o el poder manden la #carpeta de investigación” a la congeladora. ¡Usted, qué dice?

PRECIOS CONGELADOS

Y no sin antes consignar el anuncio del congelamiento de precios a los productos de DICONSA para mitigar los efectos del gasolinazo, que el presidente EPN hará mañana cuando visite el Estado de Hidalgo; que de no atender el caso de la desaparición de la Central de Actuarios, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado comenzará a salir a flote más ropa sucia de la que se pueda lavar, lo que hará crecer el problema a niveles no imaginables; que no hay tal intención del Edil Ricardo Gallardo en concluir el conflicto con Vigue sino una estrategia para ganar tiempo y seguir recibiendo el servicio sin cubrir un solo pago de los meses que lleva su administración, gracias a la paciencia de la empresa recolectora de nuestra basura. Estrategia que podría voltearle el chirrión a la hora que busque la reelección, aquí nos leemos el próximo domingo.