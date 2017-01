Yunes responsabiliza a Fidel Herrera del desastre en Veracruz

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, calificó a Fidel Herrera Beltrán como “un pillo” y lo responsabilizó del desastre en que se encuentra Veracruz.

A su llegada a la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional (PAN), celebrada en la Ciudad de México, Yunes se congratuló por la renuncia de Herrera Beltrán como Cónsul de México en Barcelona.

“Opino que el Gobierno Federal hizo bien en pedirle la renuncia, de la misma manera en que hizo mal nombrándolo, porque era sabido que ese individuo era un `pillo´”, dijo.

El mandatario veracruzano acusó a Herrera Beltrán de ser quien inició realmente la etapa de desastre en Veracruz y de haber designado a un encubridor.

“Él tendrá que venir a responder por las denuncias que tiene, por la aplicación de medicamentos falsificados, en particular por medicamentos que debían haber servido para combatir sumamente graves como las enfermedades oncológicas”, expresó.

Dijo que el ex gobernador no podrá argumentar que no sabía, pues se trata de un tema altamente delicado.

“Los secretarios de salud acuerdan con el Gobernador del Estado y es evidente que él participó en toda esta trampa para comprar medicamentos falsificados y a apoderarse de cientos de millones de pesos, sin importar que se afectara la vida de muchos veracruzanos”, denunció.

Se mostró confiado que la ley se aplique a pesar que el gobierno federal sea priista y señaló que a partir que se dio la alternancia en Veracruz se aplica la ley con firmeza, limpieza y transparencia.

“La Ley la debe aplicar, el poder Judicial y la Fiscalía General del Estado que son autónomos, lo que yo veo en Veracruz a partir de que se dio la alternancia, a partir de que se dio el cambio, es que la Ley se está aplicando con firmeza, con limpieza, con transparencia, y seguramente en ese caso así será. Muchas gracias”.