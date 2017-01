Robles Ortega pide mejorar comunicación en la familia

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 enero, 2017

Tras la agresión a tiros que un joven hizo contra sus compañeros de un colegio de Monterrey, Nuevo León, el cardenal Francisco Robles Ortega consideró que la comunicación en el núcleo familiar debe ser más profunda, ya que no se debe confundir con la interacción a través de la tecnología con una verdadera retroalimentación entre padres, hijos o hermanos.

“Decir a los que nos quieren y queremos lo que nos pasa interiormente, compartir nuestros sentimientos, miedos, enojos, reactivar esa capacidad que Dios nos ha dado de participarnos, comunicar lo más íntimo que tenemos, creo que por allí está un camino de posibilidades para evitar este tipo de situaciones”, indicó en entrevista.

Mientras en la Catedral de Guadalajara se llevaba a cabo la misa dominical del mediodía, afuera miles de personas arribaban a Plaza Liberación para exigir marcha atrás al “gasolinazo”. “¡Fuera Peña!”, “¡Fuera Peña!”, se alcanzaba a escuchar en algunas partes del templo.

Al terminar la ceremonia, Robles Ortega expresó que las marchas significan que la sociedad manifiesta a sus gobernantes el enojo e inconformidad por medidas tomadas. “Las medidas dependen del contexto internacional en cuanto a precios de hidrocarburos, pero sabemos que mucho se debe a la corrupción e impunidad, de cómo los gobernantes en lugar de servir al país parecen servirse ellos mismos, a su partido, a sus intereses, lo que la sociedad está haciendo es hacer sentir su inconformidad por cómo nos han gobernado,en esto hay derecho siempre y cuando se haga en plan pacífico y con respeto a los derechos de los demás”.

En ese sentido, Robles Ortega recordó que el pasado viernes la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) tuvo una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto. “Asistimos el consejo de presidencia, que es el presidente, vicepresidente, secretario, vocales y los representantes de cada una de las 18 provincias que hay en México, el señor Presidente junto con el Secretario de Hacienda nos dio la explicación técnica del por qué se dieron estos aumentos”.

El religioso dijo que ellos pudieron agregar que una explicación técnica no basta para el México actual. “Hace falta mayor sensibilidad de parte del gobierno de lo que nuestra sociedad viene viviendo en un sector muy amplio, pobreza, falta de salario digno, oportunidades de trabajo, planteamos el otro aspecto de la realidad. Mucho depende de cómo se han afrontado los problemas, eso aportamos”.

También subrayó que Peña Nieto fue muy atento a sus inquietudes. “Las decisiones querrán comunicárnoslas para que colaboremos de intermediarios y se haga una sinergia entre decisiones y actitudes para que lo más pronto posible salgamos de esta situación”.

Llama a no depender de EU

Luego de que la exportación de aguacate jalisciense a Estados Unidos se truncó por falta de acuerdos entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el cardenal Francisco Robles pidió no anticiparnos a ver una tragedia en esto. “Hay que esperar a que las autoridades activen la negociación con el nuevo gobierno, hasta ahorita hemos tenido anuncios o medidas solamente de parte de allá, que no se han puesto en la mesa, por lo que me enteré por los medios el 31 de este mes se reunirá nuestro Presidente Enrique Peña Nieto con el nuevo presidente de Estados Unidos y sin duda esto va a abrir posibilidades de negociación y diálogo, ese debe ser el camino”.

Pese a ello, puntualizó que se deben buscar otros mercados. Por ejemplo en el caso del aguacate jalisciense este se irá a Canadá. “Nuestras autoridades deben buscar no depender de las medidas que tome el nuevo gobierno, depender de la responsabilidad que tenemos como país”.