En propuesta para eliminar fuero a diputados, no hay marcha atrás: HMP

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 enero, 2017

El diputado local Héctor Mendizábal Pérez, dio a conocer que no dará marcha atrás en insistir sobre la propuesta para eliminar el fuero a los legisladores y pedirá la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine a la brevedad y se presente a consideración del pleno.

En entrevista, expuso que esta iniciativa también forma parte de los asuntos que deberán tratarse a la brevedad en la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral, como parte de las reformas constitucionales que llevarán preferencia.

Mendizábal Pérez, quien promovió esta iniciativa, junto con los diputados Fernando Chávez, Gerardo Serrano y Enrique Flores, señaló que uno de los puntos que ha detenido el análisis es la intención de hacer extensiva la eliminación de fuero a otros funcionarios incluido el gobernador del estado.

“Hay quienes opinan que el gobernador debe ser excluido de la eliminación del fuero pero finalmente creo que aplica a todos por igual, yo no veo una razón en específico para que ese privilegio permanezca en algún funcionario y no en otros, creo que quien obra bien, quien obra conforme a la ley, no deberá tener nada que preocuparse”.

Indicó que se ha solicitado a los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre todo con el presidente de la misma, el diputado Oscar Vera, que se emita un dictamen para que pueda ser presentado al pleno y que sean los legisladores en su conjunto quienes tomen la decisión final.

En lo relacionado al trabajo de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral manifestó que luego de la aprobación de la agenda de trabajo, se tiene previsto el viernes próximo la firma del convenio de colaboración con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Estatal Electoral.

“Este será uno de los temas que tenemos que dictaminar en las próximas semanas, porque tenemos hasta el último día de febrero para dictaminar reformas constitucionales en materia electoral, así que ya es poco tiempo el que tenemos”, puntualizó.