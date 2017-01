Cambios climáticos hacen impredecible el éxito de cosechas de temporal, alertan

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 enero, 2017

Los efectos del cambio climático en la agricultura obligan a las entidades gubernamentales a mejorar la planeación para el desarrollo de programas que permitan a los productores incorporar tecnología en sus procesos de cultivo, señaló el diputado Gerardo Limón Montelongo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal.

dijo que un aspecto importante que se debe fortalecer son los cultivos de riego para asegurar la producción de granos, principalmente, ya que los cambios climáticos hacen impredecible el éxito de cosechas de temporal por la presencia de heladas, lluvias a destiempo y temporadas prolongadas de estiaje.

“Aquí anteriormente teníamos fecha en las que programábamos las cosechas de maíz, de frijol, sorgo y de temporal y en este año hubo algunos productores que se adelantaron a la siembra en febrero que muchos no acostumbran porque hay riesgos de heladas y esos son los que tuvieron mejor oportunidad de cosechas, o los que sembraron en julio y esto eso nos dice que el cambio climático es una realidad y que tenemos que analizar y medir no solamente los planes de desarrollo de cultivos sino de los problemas de plagas que no las teníamos antes ni están identificadas y que por los factores climáticos se hacen tolerantes a insecticidas, por eso debe haber una planeación de más fondo”.

Indicó que recientemente se pudo concretar el registro de usuarios de programas de riego en los que reciben subsidio en el costo de la energía eléctrica por parte de SAGARPA, y también para la renovación de su concesión para explotación de pozos por parte de CONAGUA para este año; sin embargo, se está buscando la manera de que abran nuevas oportunidades para más productores.