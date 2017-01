Patrones no suscriben el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico

By Redaccion El Heraldo SLP on 9 enero, 2017

CIUDAD DE MÉXICO.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por Gustavo de Hoyos Walther, no suscribió el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto debido a que carece de metas claras, objetivos puntuales y métricas que sirvan para evaluar los avances.

El líder del organismo que agrupa 65 centros empresariales en todo el país destacó que el momento económico que atraviesa el país exige que todos los actores asuman compromisos concretos en beneficio del país.

Particularmente, el Gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso”, aseveró.

Informó que el pasado viernes 6 de enero, el gobierno federal propuso a los organismos empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), negociar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Pero, aunque el fin de semana se estuvieron discutiendo la estructura y contenido del documento, la propuesta final fue entregada por las autoridades dos horas antes de su firma pública.

La situación económica y social actual exige un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales, pero éste no se puede construir en tres días”, precisó.

En su opinión urge un acuerdo que no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública.

No estamos en contra del gobierno, ni de quienes suscriben el Acuerdo, por el contrario: estamos en favor de un acuerdo real, de compromisos concretos, en beneficio de todos los mexicanos”.