Bloqueos contra ‘gasolinazo’ dejan sin clases a 18 escuelas de Hidalgo

By Redaccion El Heraldo SLP on 9 enero, 2017

PACHUCA, HIDALGO.-Un total de 18 planteles educativos de Hidalgo no pudieron retornar a clases este lunes, derivado de que docentes no pudieron llegar a sus centros de trabajo por los bloqueos que se mantienen caminos carreteros de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) de las 2 mil 327 escuelas públicas del estado, 99.3 por ciento de escuelas de Educación Básica reanudaron labores de manera normal, mientras que 18 no reanudaron las clases, de las cuales 14 están ubicadas en Ixmiquilpan, tres en el municipio de San Salvador y una en Progreso de Obregón, regiones donde la semana pasada se reportaron saqueos, y enfrentamientos, además de bloqueos que aún permanecen.

Por su parte, este lunes continuaron protestas y bloqueos en diversos puntos de la entidad. En Tula de Allende manifestantes procedentes de Tezontepec de Aldama se posicionaron de la caseta de cobro de peaje Tula 1, de la Autopista Arco Norte, donde permitieron el acceso gratis de los automovilistas.

También en Tula medio centenar de inconformes por el aumento de la gasolina iniciaron el bloqueo de la carretera de la colonia de San Marcos.

En Zimapán, en la comunidad de Remedios, manifestantes apoyados con camiones bloquearon la carretera México-Laredo; mientras que en la comunidad de San Pedro también se dieron bloqueos con camiones a la altura de la carretera federal 85 México-Laredo.

En Tasquillo, se mantuvo este lunes el bloqueo de la carretera federal 85 de la vía México–Laredo, a la altura de San Isidro.

También se mantienen bloqueos en la carretera federal México-Laredo en tres puntos de Ixmiquilpan: La Huasteca, La Báscula y Comercial Mexicana.

Y en Pachuca, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, se movilizaron del bulevar Minero hacia el primer cuadro de la ciudad.