En el caso “Gallardía” el CEEPAC no tiene sustento: Marco a. Aranda Martínez

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 enero, 2017

Luego de la resolución del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) en el caso del uso de la palabra “Gallardía” por parte del Ayuntamiento de la Capital, el Secretario General, Marco Antonio Aranda Martínez, confió en que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) anulará la determinación dado que los consejeros no pudieron sustentar la supuesta promoción personalizada del Alcalde Ricardo Gallardo Juárez.

Luego de conocer la resolución del organismo electoral el viernes, en la cual los consejeros determinaron que el alcalde incurrió en promoción personalizada, Aranda Martínez consideró que el TEE deberá anularla dado que a todas luces es una decisión equivocada, pues en el Pleno del Ceepac fueron vertidas consideraciones encontradas, por ello el Ayuntamiento procederá conforme a derecho.

“Se trata de una resolución incorrecta, contraria a derecho, y que seguramente no podrá ser validada en este caso por un Tribunal Electoral local, que necesariamente deberá declarar su nulidad, porque la irregularidad que se le atribuye es promoción personalizada y a todas luces no corresponde”.

Agregó que incluso, los propios consejeros no se pusieron de acuerdo porque no hubo unanimidad, las opiniones fueron encontradas y no sabían a ciencia cierta que dictaminar, “esa circunstancia por sí sola hace que el fallo que se dictó no sea acorde a derecho”.

Además, refirió que los consejeros no pudieron sustentar la promoción, por eso lo que ahora procede y en lo que un equipo legal ya está trabajando, es presentar un recurso de revisión que va a conocer el TEE, y que deberá de anular esa determinación ilegal.