Cosas de la Ciudad

MENSAJE PRESIDENCIAL. El mensaje del mensaje que dio a la nación el Presidente Enrique Peña Nieto, fue tomado por muchos ciudadanos como un aviso de que las cosas en el país no andan muy bien que digamos. Y es que para los ciudadanos, el hecho de que en una sola semana el Presidente se haya dirigido al país en dos ocasiones sobre el mismo tema, llama mucho la atención. Hay que recordar que en el regreso de Luis Videgaray, el mandatario dijo aprovechar el enlace de cadena nacional para dar un mensaje con la intención de calmar el enojo de los mexicanos por el aumento a la gasolina. Entonces, para que nuevamente en cadena nacional vuelva a explicar el mismo asunto, es de preocupar, porque primero, no se vislumbra un paso atrás en el aumento a los combustibles y segundo, si por las buenas no se calman los ánimos, sobre aviso no hay engaño, entonces podría emplearse ya la fuerza del estado para evitar una sublevación generalizada en todo el país.

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN. Parece que el problema del Presidente es el puente de comunicación entre él y la sociedad mexicana. Él mismo lo explica con sus anuncios en los que dice “lo bueno no se cuenta”, parece que sus Secretarios no están en la misma sintonía o su soberbia lejos de ayudarle lo perjudican. En medios nacionales se afirma que efectivamente México se encamina sin remedio a la globalización económica, que lo mismo le puede favorecer en algunos aspectos como perjudicar en otros, todo dependerá de la inteligencia que tengan los sectores productivos para hacer frente a la competencia mundial que regirá los mercados internacionales, a los que se dirige sin remedio el país. O sea, que el Presidente se ve solo, su equipo no ha estado a su altura.

MÉXICO, LA NUEVA CUBA. Si se pensaba que el asunto de la Ford era como cualquier puesto de jitomates, que lo mismo se podría sustituir con cebollas, la Toyota puso sobre la mesa la magnitud del poderío que tiene en el mundo entero un presidente de los Estados Unidos. Donald Trump apenas es electo y ya nadie quiere contradecirlo por miedo a una rencilla con él, porque cuando se siente en la Casa Blanca, su poder será multiplicado. Apenas la Ford anunció el aborto de su proyecto en San Luis Potosí, y el estadunidense enfiló sus baterías contra Toyota por sus inversiones anunciadas en Guanajuato. Todos pensaron que la marca japonesa iba a ser más respondona pero sus directivos ya habían anunciado horas antes que iban a estar muy al pendiente de la política de Trump, porque como él, “quieren fortalecer a los Estados Unidos”. Bueno, hasta en Francia unos candidatos que andan en campaña para unas elecciones que va a haber en tierras galas se dijeron admiradores de Trump, que porque su nacionalismo es ejemplar. Si Donald Trump sigue con su guerra fría contra México, al rato nadie querrá hacer negocios en tierra Azteca, por temor a un boicot de los EU. Parece que nos encaminamos a ser la nueva Cuba.

AHORRO. Según la organización Vecinos Unidos, 16 mil potosinos de todo el estado dejaron de comprar gasolina en los primeros 6 días del año, para darles una lección a propietarios de gasolineras y a las autoridades. Con razón algunas gasolineras de la ciudad volvieron a saturarse de consumidores, pues todos volvieron antenoche a cargar combustible al mismo tiempo.

RIESGO EN OBRAS. Transeúntes y comerciantes del Eje Vial han hecho la recomendación de que en los trabajos que se realizan en esa importante vía, Protección Civil, estatal o municipal, debería darse una vueltecita para verificar que las obras de excavación no estén provocando la posible caída de un árbol de los que hay en el camellón central del mencionado Eje Vial. Es que dicen que las labores que realiza la excavadora, si bien no son tan profundas, sí han dejado al descubierto raíces de algunos árboles que parecería que no van a aguantar los vientos que ya se aproximan, como lo han revelado las mismas autoridades del municipio que hasta ya tienen operativo, al que denominaron: “Fuertes Vientos 2017”.

EN MÁS OBRAS. Hoteleros, dueños de bares y restaurantes y demás comerciantes que se ubican en la zona donde se realizan los trabajos de rehabilitación de unos pequeñísimos tramos de las calles Manuel José Othón y Juan Sarabia, piden a los responsables de la obra que por piedad ya terminen, porque las polvaredas que les ocasionan en perjuicio de sus clientes ya son insoportables.