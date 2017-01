Abatir la discriminación de la mujer en el campo: Propuesta de Oscar Bautista

By Redaccion El Heraldo SLP on 7 enero, 2017

El diputado Oscar Bautista Villegas presentó una iniciativa de reforma al artículo 18 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que la autoridad correspondiente debe coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como en promoción de campañas de sensibilización para prevenir la discriminación de las mujeres del campo.

Porque al hablar de la mujer del campo existe una predisposición a que sean discriminadas en todo sentido, ello debido a su condición de pobreza o aspecto, lo que las estigmatiza y muchas veces se le niega el apoyo por parte de las propias instituciones gubernamentales con el sustento de que no cumplen o no cubren los requisitos necesarios para brindarles la misma, lo cual debido a su desconocimiento muchas veces efectivamente no pueden reunir.

Esta situación no puede seguir presentándose y sobre todo cuando hablamos de su reconocimiento como las artífices de nuestras familias, las dadoras de vida y sobre todo guía espiritual y moral de nuestros niños, quienes sobre todo en el campo muchas veces no solamente son madres sino que se convierten en jefas de familia para poder sacar adelante a sus hijos debido a que por la condiciones adversas, sus maridos deben abandonar el país en busca de mejores condiciones para ellas y sus menores hijos, según señala la exposición de motivos de la iniciativa presentada.

Agrega que por lo tanto al hablar de la mujer del campo deben establecerse además de las prerrogativas existentes la promoción de campañas de sensibilización para que se vean beneficiadas por proyectos y programas en favor del campo, esto a afecto de que cuenten con la información suficiente y que el personal que les bride el servicio pueda guiarlas de manera cercana hasta obtener el beneficio y con ello la mejora en la calidad de vida las familias del campo. La iniciativa de Bautista Villegas se analiza en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado.