Proponen fomentar la cultura de la actividad física en escuelas

By Redaccion El Heraldo SLP on 31 diciembre, 2016

Con el fin de fomentar la cultura de la actividad física al interior de los planteles escolares de educación básica, el diputado Gerardo Serrano Gaviño presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado en su artículo 67.

Con esta reforma, se busca establecer de manera obligatoria la práctica de actividades físicas en todos los centros educativos del Estado y municipios de San Luis Potosí, de nivel básico y medio superior, en un mínimo de sesenta minutos diarios, y no por 30 minutos como actualmente estipula la legislación.

Propone la realización de deportes como atletismo, basquetbol, futbol, béisbol, entre otras y se establece la participación de las autoridades estatales y municipales para la implementación de espacios acordes para la práctica de éstas actividades.

En su exposición de motivos, el legislador manifiesta que actualmente la legislación contempla acciones para fomentar la práctica del deporte en cuando menos treinta minutos, sin embargo es necesario que la Ley sea más impositiva “y no limitarnos a que establezca un fomento a la práctica, sino que sea una actividad ejercida y llevada a cabo, pero no solo por treinta minutos sino por una hora, la cual bien puede desarrollarse al término de la actividad académica. Ello implicará un sano desarrollo en la salud, el deporte, la cultura y la sana convivencia”.

Afirma que con estas acciones, las niñas, niños y adolescentes del estado podrán encaminar su energía y desarrollar su creatividad en la práctica deportiva.

, que los lleve a desarrollarse sanamente, logrando sus objetivos en un futuro.

“Ello implicará un sano desarrollo en la salud, y la sana convivencia, puesto que elevar la calidad del deporte, va inmerso un desarrollo como comunidad, como estado y como nación”, indica.

Además, en esta modificación también propone que las autoridades educativas promuevan acciones en relación al respeto y el trato compasivo que se debe prodigar a los animales y evitar su maltrato, procurando siempre el cuidado de los mismos para con ello, lograr la preservación del medio ambiente.