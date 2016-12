Congreso no será casa de campaña de ningún partido: MBG

By Redaccion El Heraldo SLP on 31 diciembre, 2016

El Congreso del Estado no será casa de campaña de ningún partido político durante el 2017, porque, no se puede perder de vista que arrancará un año preelectoral, sentenció el Presidente de la Directiva de la LXI Legislatura, diputado Manuel Barrera Guille, quien se dijo confiado en que los integrantes de los nueve grupos parlamentarios, asumirán una postura de responsabilidad ante el compromiso que se tiene con la ciudadanía.

Aseguró que afortunadamente durante el 2016, la legislatura local se ha caracterizado por la búsqueda de los acuerdos y consensos para sacar adelante iniciativas, leyes y reformas que han permitido a los ciudadanos, el contar con mejores herramientas para garantizar una mejor convivencia.

Sostuvo que los 27 diputados que integran la legislatura local, tendrán la responsabilidad de separar en su momento el trabajo político del legislativo, pues el desarrollo del Congreso del Estado, como institución, no se puede contaminar ante la cercanía del inicio del proceso electoral.

Por el contrario, se deberá asumir la responsabilidad de contribuir en impulsar grandes reformas en materia electoral que le permitan a San Luis Potosí para mantener un clima de gobernabilidad antes, durante y después de los comicios del 2018.

Dijo que “en el 2017, entraremos en un año preelectoral, por ello, requerimos evitar que el Congreso del Estado se convierta en la casa de campaña de los partidos políticos porque esto siempre es un riesgo, pero en la medida de que cada uno de los 27 diputado hagamos conciencia de que el trabajo es una cosa y que los temas de proselitismo político debe realizarse fuera de la institución, se podrá convivir de una manera exitosa y sin afectar el desarrollo legislativo del Congreso del Estado”.

Dijo que San Luis Potosí, deberá entrar en una nueva dinámica, tomando en cuenta que se tiene la capacidad para explorar otros rubros, independientemente de lo que significa la llegada y la operación de las grandes armado-ras del ramo automotriz.

Además señaló que una alternativa es el establecer mayores espacios para carreras vinculadas con el comercio internacional a fin de que en un corto plazo se puedan tener profesionistas mejor capacitados que contribuyan al rubro de las exportaciones.