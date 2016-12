El Volcán no espanta a La Volpe y adelantó a un América ofensivo

By Redaccion El Heraldo SLP on 25 diciembre, 2016

Ricardo La Volpe no consideró que el Volcán sea una ventaja para los Tigres en el juego de vuelta de la final del Apertura 2016, por lo que tras el empate esta noche en el Estadio Azteca, adelantó que América no guardará nada y saldrá a ganar el próximo domingo en la cancha del Universitario.

“La moneda está en el aire, la moneda está ahí, de visitante o de local no juega le gente, está en la mente del jugador. Los grandes por eso son grandes, porque son equipos que tienen que jugar tanto de visitante y de local a salir a ganar, América es grande y tiene que hacer un partido como el de hoy”, señaló.

En conferencia de prensa, el Bigotón calificó el duelo de está noche como uno de los mejores que le ha visto a su equipo desde que llegó al banquillo azulcrema, por lo que afirmó que es el mismo futbol que quiere ver en el partido de vuelta.

“Uno de los mejores partidos que jugó América sin ninguna duda, se le quitó el balón a un equipo que lo maneja bien y el protagonismo hoy fue de nuestro equipo. No lo dejamos jugar, le cortamos los circuitos y eso fue gracias al trabajo de los jugadores”, señaló.

Sobre la jugada donde salió lesionado André-Pierre Gignac, apuntó que él fue el que chocó contra Bruno Valdez, y refutó también algunas jugadas que a su consideración también tendrían que ser revisadas por la Comisión Disciplinaria.

“Si van a revisar eso tendrán que revisar la de Aquino, un planchazo impresionante, tendrán que revisar una pared que hace Renato y me lo matan sin pelota, ni hubo amonestación.

“Está bien parado Valdez, él es el que choca y sabemos por un reporte médico que ya tenía un problema en el cuello, no vi nada violento”, concluyó el estratega de las Águilas.