Canel´s-Specialized hace el 2-3 en la 10a etapa

Se corrió la antepenúltima etapa de la Vuelta a Costar Rica, decima sesión para los competidores a quienes solo les queda enfrentar dos sesiones para saber quién será el nuevo monarca de la justa en donde los competidores del Canel´s-Specialized se mantienen en la pelea por los tres primeros lugares con el Centro Americano Roman Villalo-bos.

Una muy buena decimo etapa se vivió de Golfito a P. Zeledon en donde los representantes de Canel´s-Specialized fueron protagonistas en todo momento logrando cruzar la meta después de completar los 155 kilómetros en Segundo y Tercero con el mexicano Efrén Santos y el Costarricense Román Villalobos respectivamente.

Satisfecho con el trabajo realizado este día al concluir en tercera posición, Román Villalobos de Canel´s-Specialized ya piensa en conquistar este sábado la etapa Reyna para así poder acercarse más a los hermanos Rojas quienes mantienen hasta el momento el liderato de la Vuelta a Costa Rica “”Ganar sería un gran premio a mi esfuerzo, a mi sacrificio en esta Vuelta, por la constancia y por el esfuerzo que he hecho junto a mi equipo Canel´s-Specialized para mantenerme contra dos hombres fuertes, tiraré todo para dejarme una etapa tan dura para escaladores 100%, es larga, hay que saber correrla y me encuentro bien de piernas para hacer un trabajo específico y sorprender ahí”.

“César va a tener que darle, el hermano no lo va a esperar todo el rato, los dos van a hacer un desgaste, uno por delante y el otro por detrás y por lo mío, tengo que marcar a César por la montaña, si me lo gana, pierdo y no quiero perder ese título para Canel´s-Specialized porque me ha costado mucho. En el primer paso por el cerro de la Muerte en todos los premios estuve delante de ellos y eso me implicó un desgaste para descontar los puntos y ya me monté de líder”, finalizó el competidor de Canel´s-Specialized.

La denominada etapa reyna saldrá de la Iglesia de Rivas de Pérez Zeledón a las 8:50 a. m. y se estima que quien gane la fracción cruzará la meta a eso de las 12:15 p.m.

CLASIFICACION ETAPA

1. Carlos Becerra (Strongman Campagnolo), 3:58:30; 2. Efrén Santos (Canel’s Specialized), m.t.; 3. Román Villalobos (Canel’s Specialized) a 28 segundos; 4. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), m.t.; 5. Vladimir Fernández (Scott TeleUno BCT), a 29 segundos.

General

1. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), 36:00:33; 2. Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), a 44 segundos; 3. Román Villalobos (Canel’s Specialized), 5:18; 4. Joseph Chavarría (Nestlé Giant), a 10:43; 5. Leandro Varela (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), a 13:18; 6. Víctor García (Canel’s Specialized), a 14:57.

Por Puntos

1. Román Villalobos (Canel’s Specialized), 95 puntos; 2. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), 94 puntos; 3. Joseph Chavarría (Nestlé Giant), 91 puntos.

Premios de montaña

1. Román Villalobos (Canel’s Specialized), 52 puntos; 2. César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), 51 puntos; 3. Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), 42 puntos.