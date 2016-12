Abasto de gasolina estará resuelto en 48 horas, aseguran Carreras y Pemex

By Redacción @ElHeraldoSLP on 25 diciembre, 2016

De acuerdo a una reunión realizada entre el Gobernador Juan Manuel Carrera López y el Asesor Comercial de Petróleos Mexicanos en San Luis Potosí, anunciaron que el abasto de gasolina quedará resuelto en las próximas 48 horas, según la información producida por el mismo gobierno Estatal cercana las 8 de la noche de este día.

Según el Gobernador Carreras López, informó que PEMEX le certificó el arribo de 11 pipas de 40 mil litros de combustible a la entidad, “lo que contribuirá a resolver el abasto de gasolina a nuestra zona metropolitana, al duplicar la capacidad de suministro de combustible a las gasolineras, según Abraham Martínez Alcántara, Asesor Comercial de Pemex en San Luis Potosí”, citan.

Principalmente el desabasto del combustible se derivó de la logística y de la sobredemanda de esta temporada de fin de año, sin descartar el desfase de la distribución del poliducto Salamanca-León.

Inventario suficiente para el abasto: Pemex

Martínez Alcantara explicó que el director general de Transformación Industrial de Pemex Carlos Murrieta Cummings, le aseguró que se cuentan con inventarios suficientes de gasolina magna, Premium y diesel en la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de San Luis Potosí para satisfacer la demanda de gasolinas en el estado.

Aprovechó para agradecerle el apoyo que han recibido para que los autotanques de Pemex puedan llegar hasta las gasolineras y descargar el producto de manera ágil y segura, esto por medio del operativo que implementó la Secretaria de Seguridad Pública.

Piden evitar riesgos al almacenar hidrocarburos

Pemex ha dado a conocer mediante redes sociales y comunicados a la población que no adquiera más combustible del que regularmente se requiere; estas compras de pánico son injustificadas y pueden provocar desabasto, riesgos de manejo no comprar en bidones, para tal efecto, se recomienda a la ciudadanía en general a no almacenar combustibles que pongan en riesgo su integridad física.