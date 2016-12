.- Otro mal manejo informativo *.- Colonos rclaman a RGJ *.- Celebre con abrazos

Nuevamente un inexplicable silencio, o tardanza en aclarar todos los puntos de un caso de impacto social, como la aparición de una potosina desaparecida hace 8 meses, hace que la noticia pierda relevancia y se vuelva cotorreo contra nuestras autoridades.

Y cuando el pitorreo llega al máximo, otra vez piden a los Medios no dar crédito a las redes sociales acusándolas de re victimizar a la víctima, de circular versiones falsas, etc, pero no dicen lo que el morbo quiere: saber más de las cosas.

Tan fácil salir a cuadro y decir que la joven pidió ayuda en una gasolinera de donde llamaron a la Policía ministerial, que fue la que informó a la Procuraduría potosina que la tenian en su poder. Que ella misma habló de la Procu poblana con sus padres y que un grupo especial, junto con el padre de la víctima fueron por ella.

Que no pueden informar más, tanto por la obligatoria secrecía como porque ignoran lo declarado por la joven. Que tan pronto como ella rinda su declaración abrirán la carpeta de investigación y valorarán si amplían o no la información al público, o algo así.

En vez de eso, manejaron las cosas con tal ambigüedad que en principio se interpretó como que ellos la habían rescatado y al saberse que fue la víctima quien se liberó, el pitorreo llegó puntual. ¿Qué necesidad? Solo era cosa de una aclaración inmediata.

85 MIL RECLAMOS

En un esfuerzo coordinado entre todas las áreas municipales para cubrir personalmente las demandas más sentidas de la población, el programa Ayuntamiento en tu Colonia, implementado por el Alcalde Ricardo Gallardo Juárez atendió a más de 85 mil personas en 22 colonias de diversos sectores de la capital y las delegaciones,

El programa se suspendió el viernes 23 y se reanudará hasta el 11 de enero próximo, tras una serie de convivencias cacahuateras del Edil con las Juntas de Mejoras Materiales de esas colonias.

El Dato relevante es que esos 85 mil potosinos estuvieron reclamando todo éste año por un mejor alumbrado público, mayor seguridad, agua y la reparación de baches, O sea que en ese orden, son los reclamos más sentidos de nuestra comunidad.

Y vaya que es cierto. Después de las 8 de la noche cruzar por la plaza de Fundadores, enchina la piel porque al centro está tan oscuro que ahí lo pueden matar a unp y nadie verá nada. Es como la boca de un lobo, dirían los campiranos… y ni qué decir de las calles aledañas.

De verdad nos gustaría hoy, que es Navidad, no hablarles del desabasto de gasolina sino de mejores cosas y por eso prefiero enfocarme en la Navidad y su espíritu de amor, alegría y felicidad.

EL MEJOR REGALO

Le doy un tip: por amor a usted, regale muchos, muchísimos abrazos a todos los que le rodean y visiten su hogar este día. Dice por ahí el famoso neuroeconomista Paul Zak, también conocido como el “Dr. Amor”, que dar al menos ocho abrazos al día nos hace sentirnos más felices, mientras la psicoterapeuta Virginia Satir, asegura: “Necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir. 8 para mantenernos y 12 para crecer”?

Cuando uno es feliz, mejoran nuestras relaciones y en la familia hay paz; en esas condiciones, la felicidad entra sola, como dijo el comercial. Lo coentífico es que después de ocho abrazos el cerebro dispara el mecanismo de producción de oxitocina, sustancia que genera tanta alegría como para que la mujer olvide el dolor de la labor de parto al momento de abrazar por primera vez a su retoñito. ¿Increíble, verdad?

La oxitocina. “la hormona del amor”, es liberada por la glándula pineal ante el contacto físico con personas a las que conoce, -no a desconocidos- tiene propiedades increíblemente potentes y saludables, particularmente benéficas para su corazón.

Así que los abrazos, además de llenarnos de felicidad, reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y los niveles de estrés; combaten la fatiga, fortalecen su sistema inmunológico, o sea elevan sus defensas, combaten infecciones y alivian la depresión. ¿Qué tal?

¡¡¡Y ES GRATIS!!!

Los estudios también muestran, por ejemplo, que un abrazo de cuerpo entero estimula el sistema nervioso mientras disipa sentimientos de soledad, miedo, y baja autoestima, reduce la tensión y da muestras de aprecio. Un abrazo rápido tiene un impacto casi inmediato en la salud, ya que reduce la frecuencia cardíaca e induce un efecto calmante mientras mejora el estado de ánimo.

Abrazar beneficia tanto a la persona que lo hace como a la que lo recibe, lo que revela la naturaleza reciproca del contacto físico, un lenguaje universal que puede comunicar diversas emociones con una sorprendente precisión.

El contacto físico por sí solo tambien puede revelar emociones de enojo, miedo, disgusto, amor, gratitud y simpatía, con tasas de precisión de más del 83%.

Un abrazo, palmaditas en la espalda e incluso un amigable apretón de manos son acciones que se procesan en el centro de recompensas del cerebro, razón por la que pueden tener un impacto muy potente en la psique humana, haciéndonos sentir felicidad y alegría… siempre y cuando haya confianza de por medio. Solo eso.

Con esto en mente, queremos desearles que el espíritu de la Navidad tes bendiga y acompañe todo el año. Agradecerles por leernos, por sus críticas y recomendaciones; queremos enviarles muchos abrazos y que tengan una muy Feliz Navidad. Abrazos a los que se robaron las series de luces con que adornábamos nuestro jardín, abrazos a los vecinos del Campestre que con la remodelación de su casa llenaron de polvo nuestro patio trasero y nos causaron una alergia de poca: abrazos a los que nos quieren y a los que nos odian, abrazos a los amigos y a los enemigos. ¡Abrazos a todos y sean muy felices. GRACIAS!!!.