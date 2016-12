Mariah Carey canta ‘Here comes Santa Claus’ para celebrar la Navidad

By Redaccion El Heraldo SLP on 24 diciembre, 2016

Mariah Carey tiene la tradición de felicitar la Navidad al mundo cantando algún clásico y publicarlo. Esta vez la canción elegida fue ‘Here comes Santa Claus’, y el vídeo se emitió en su reality Mariah’s World.

Además de la cantante, en el vídeo aparece su novio, el bailarín Bryan Tanaka, y sus dos hijos, Monroe y Marroquí, disfrazados de duendes. Y es que Carey presume de familia siempre que puede, como en el reality.

Pero este no es el único regalo de Carey, a parte de cantar al mundo entero ‘Here comes Santa Claus’, también publicará un vídeo en el que canta ‘O Holy Night’, y el día de Navidad otro en que la canción elegida es ‘Joy to the World’.

La cantante se vio envuelta en una polémica hace algunas semanas cuando le reclamó a su ex pareja, el millonario James Packer, 50 millones de dólares por su acuerdo prenupcial.

El acuerdo contenía más de 100 páginas, que describen con todo detalle muchas de las condiciones del matrimonio, como lo referente a las joyas o los artículos de lujo, que debían ser devueltos a Packer en caso de ruptura, salvo que llevaran una nota firmada en la que se especificara que era un regalo. Esos documentos adelantaban la cantidad que recibiría la artista en caso de que el matrimonio fracasara: cincuenta millones de dólares, que son los que reclama ahora la cantante.

El entorno de la celebridad sostiene que la novia tenía elegido ya el vestido, habían sido encargadas flores para la ceremonia y los vuelos de los invitados habían sido reservados. No obstante, la pareja no podía casarse porque Nick Cannon, ex marido de Carey, no ha firmado el divorcio.