Lalo Guerrero; inmortalizó a las ardillitas

By Redaccion El Heraldo SLP on 24 diciembre, 2016

Reír a carcajadas por las ocurrencias de Pánfilo, es cotidiano en la Navidad de los mexicanos y es una tradición que se sigue desde hace 56 años.

Esta simpática ardillita, hace ver su suerte a Demetrio y Anacleto, que son mejor portados y educados y al profesor, don Octavio, que en este caso es la voz de su propio creador, Lalo Guerrero, de quien hoy se celebran cien años de su natalicio.

Pánfilo es el más travieso e inquieto de los hermanos y no se queda con ninguna duda como se puede escuchar en el tema imperdible de esta época, Las ardillitas en Navidad, cuando en el coro entonan ‘Jingle bells, jingle all the way’ y el bullicioso interrumpe intempestivamente:

¡Momento!, ¿qué es eso de güey?” pregunta gritando con voz chillona y el profesor acomedido y paciente le explica:

All the way quiere decir todo el camino”, pero le dice que si sigue de travieso Santaclós no le va a traer nada.

Las impertinencias de Pánfilo siguen a lo largo de la canción:

Yo voy a pedirle este año al Santaclós que me traiga una novia y si puede traiga dos!”, expresa con voz aguda, y claro, la indignación del profesor se hace evidente, advirtiéndole que ese año Santaclós no le traerá nada, pero Pánfilo quitado de la pena y rayando en el cinismo infantil le contesta con cierto tono de burla:

Al cabo que yo no soy cliente de ese señor, a mí me traen mis juguetitos los Santos Reyes ¡Ji, ji, ji”!

Este tema y muchos más como Los dientes de Pánfilo, Feliz Navidad, El venadito cojo, Campanitas de Navidad, Mamacita donde está Santaclós, La tamalada, entre muchas más, forman parte de la tradición musical mexicana que desde los años cincuentas hasta la fecha han estado presentes en las fiestas navideñas, sin embargo, aunque tienen mucho arraigo en nuestra cultura, la realidad es que tiene su origen en personajes estadunidenses.

Esas voces chillonas, escandalosas, pero a la vez tiernas, fueron el resultado de un error técnico que llevó a cautivar a millones de escuchas. Así lo comentó su creador en entrevista con medios de comunicación en la década de los años noventa.

Yo estaba en México grabando algo serio en cinta y el ingeniero de sonido empujó un control equivocado, corrió la banda y yo cantaba ‘¡Te quiero con el aaaaalma..!’; pero se escuchó un chillido. Se me ocurrió decirle: ‘Oye, ¿no puedes bajarle a la velocidad y que quede un tono alto?’. ¡Salió una vocecita!”, explicó Guerrero.

Por cierto, aunque Lalo Guerrero fue el primero en darle voz a Pánfilo, Demetrio y Anacleto, auxiliado de recursos técnicos, también Eulalio González El Piporro, les llegó a prestar la suya.

Aunque muy mexicanos , la realidad es que estas ardillas locas e irreverentes tienen su origen en otras de su especie que nacieron en EU.

Pánfilo, Anacleto y Demetrio, quienes en todas sus canciones narran historias divertidas muy mexicanas y con cierto toque chicano por el origen de su creador, son la versión tropicalizada de Alvin y las ardillas, creación que hizo en 1958 el armenio Ross Bagdasarian.

De esta forma, Pánfilo que es el que causa problemas, es la versión mexicana de Alvin; Simón el intelectual y corto de vista es nuestro Anacleto y Demetrio es el tierno y regordete Theodore. Estos tres personajes formaban una banda y tenían un representante humano llamado David Seville que era el seudónimo de Bagdasarian.

Un dato curioso es que estas simpáticas ardillas americanas tomaron sus nombres de ejecutivos de la disquera Liberty Records, Alvin Bennett era el presidente, Simon Waronker, el fundador y propietario y Theodore Keep el ingeniero de piso. Desde su nacimiento en 1958 esta banda musical virtual tuvo tanto éxito que ganó cinco veces el premio Grammy.

Para hacer programas en vivo se echó mano de marionetas, aunque siempre los dibujos animados fueron lo que los catapultó e hizo populares a tal grado que han sido mencionados en series como Friends, Los Simpson y cintas como La era del hielo.

Por el éxito de estos personajes animados hay una banda de punk rock húngara llamada Alvin és a Mókusok, que significa Alvin y las Ardillas.

En México, Pánfilo y sus hermanos son los consentidos todos los días del año, sin embargo, es en Navidad cuando invariablemente aparecen con más fuerza.

Su creador, Lalo Guerrero, quien nació en Tucson, Arizona, el 24 de diciembre de 1916, en el seno de una familia de 21 hermanos, cobra importancia no sólo por estos simpáticos personajes sino porque es conocido como padre de la música chicana y fue reconocido por el Instituto Smithsoniano como un Tesoro Nacional del folk, además de haber recibido en 1996 la Medalla Nacional de las Artes de manos de Bill Clinton.

Hizo más de 700 canciones, siendo una de las más conocidas Pancho López versión que hizo a partir del clásico The ballad of Davy Crockett, además de La minifalda de Reynalda, Canción mexicana, Nunca jamás, Pancho Claus, Elvis Pérez, Tacos para dos, Tequila y No hay tortillas, entre otras.